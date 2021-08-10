Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşım ile bir süredir konuşulan YKS baraj puanlarının düşürüldüğünü duyurdu.

Kısa süre önce sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde YÖK'ün YKS baraj puanlarının düşürülmesi yönündeki önerisini Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce Twitter hesabından yapmış olduğu duyuru ile baraj puanlarının düşürüldüğünü resmen duyurdu.

Açıklamalarına, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum" şeklinde başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. Normal şartlarda TYT için 150, AYT ve YDT için ise 180 baraj puanı bulunuyordu.

Erdoğan, açıklamalarının devamında ise "Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Peki siz, YKS baraj puanlarının düşürülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?