Yollara neden beton veya farklı bir malzeme değil de büyük oranda asfalt döküldüğünü hiç düşündünüz mü? Sizce bunun sebebi ne olabilir?

Acaba asfalt bazı açılardan artılara mı sahip? veya asfalt dışındaki maddeler tehlikeli veya daha mı maliyetli?

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Asfalt, hepimizin bildiği gibi yol yapımında oldukça yaygın kullanılan bir malzemedir.

Bunun nedeni ise en ekonomik seçenek olmasıdır. Örneğin asfalt betona kıyasla çok daha ucuzdur ve asfalt yollar, diğer malzemelerle döşenmiş yollardan daha hızlı şekilde tamamlanabilir ve trafiğe açılabilir.

Aslında asfalt betona göre çok daha yumuşaktır ve çok daha hızlı bozulabilir. Ancak buna rağmen bakımı ve onarımı, beton kaldırımın veya beton yolun bakımından daha kolay ve daha az maliyetlidir.

Bunlar dışında asfaltın daha farklı birçok artısı vardır.

Mesela asfalt, geri dönüştürülebilirdir ve yol kaplaması olarak yeniden kullanılabilir. Yine asfaltın üzerinde sürüş, betona göre daha sessizdir. Hatta bu durumu asfalt bir otoyolun yerini, beton bir üst geçide bıraktığında fark etmiş olabilirsiniz.

Ek olarak asfalt, betonla karşılaştırıldığında daha iyi bir çekiş sağlar ve ısıyı emen siyahlığı, üzerindeki kar ve buzun erimesine ve yağmur suyunun daha hızlı buharlaşmasına yardımcı olur.

Özetle asfalt, ekonomik avantajlar başta olmak üzere birçok farklı artı sağlar. Bu sebeple yollara genellikle asfalt dökülür.

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