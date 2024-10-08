Aracınızla seyir hâlindeyken bir anda burnunuza bir koku geldi. Yanık yağ, yanık plastik, şurup, küf veya çürük yumurta gibi. Peki bu kokular aslında neyin habercisi?

Aracınızdan gelen bazı garip kokular, küçük ayrıntılar olarak görülebilir ancak oldukça kritik detaylardandır. Bu sebeple bu kokuları yok saymamak ve gereken önlemleri olmak büyük önem taşır.

Gelin hangi kokunun hangi arızaya işaret ettiğine bakalım.

Yanık yağ kokusu, endüstriyel bir fabrika kokusudur ve çeşitli risklere yol açabilir.

Eğer bu kokuyu kaputun altından ya da arabanın içinden alıyorsanız, motor veya hidrolik direksiyondan yağ sızıyor olabilir. Yağ sızıntıları da bazı büyük problemleri beraberinde getirir.

Örneğin yağ, sıcak bir şeye sızıyor ve yanıyorsa bu sebeple yanık kokusu oluşabilir ve bu da belirli bir süre sonra yangın çıkabileceğinin göstergesi olabilir. Ayrıca yağ sızıntısının gözle görülür bazı belirtileri de vardır.

Sızıntının rengi, oldukça önemlidir. Eğer bu yağ sızıntısı kırmızıysa muhtemelen hidrolik direksiyon sisteminden veye şanzımandan geliyordur.

Peki yanık plastik kokusu?

Yanık plastik kokusu, fren kaliperinde bir problem olduğunu gösterebilir. Fren kaliperleri, fren pedalına bastığınızda aracınızı yavaşlatmak için balataları sıkıştıran bir hidrolik sıkıştırma mekanizmasıdır.

Bu mekanizmanın arızalanması, tekerleğin kilitlenmesine ve lastiğin düzgün dönmemesine neden olabilir. Bu durumda arabanız muhtemelen patlayacak veya düzgün gitmeyecektir.

Bu kokunun bir diğer sebebi ise egzozunuza plastik bir torbanın kaçması olabilir. Bu büyük bir sorun değildir ancak bir kablo veya tel gevşemiş, egzozla temas ediyor olabilir.

Mide bulandırıcı, tatlı ve tuhaf kokulara bakalım.

Arabanızdan mide bulandıracak derecede tatlı, asidik, şuruba benzer bir koku duymak genellikle soğutma sıvısının sızdığı ve sıcak bir şeye bulaştığı anlamına gelir. Soğutma sıvısı yanıcı değildir ve bu sebeple yangın riski yoktur.

Fakat onarımını ne kadar ertelerseniz arabanın tamiri için ödeyeceğiniz fiyat o kadar artar. Soğutma sıvısı sızıntısını onarmak, nispeten ucuzdur ancak bunu görmezden gelmenin etkileri çok daha pahalıdır.

Ya küflü bir koku alırsak?

Eğer aracınızdan küf veya tabiri caizse kirli çorap kokusu alıyorsanız, gösterge panelinin altındaki A/C kutusu küflenmiş olabilir. Özellikle nemli bir iklimde yaşıyorsanız, filtrelerin hızlı bir şekilde küflenebildiğini hatırlatalım.

Ayrıca bu kokunun kaynağı, kabin filtreleri de olabilir. Genellikle torpido gözünün arkasında bulunan kabin filtresi, aracınızın içinde soluduğunuz havayı filtreler. Neyse ki bu filtrenin değişimi oldukça kolaydır.

Peki kükürt veya çürük yumurta kokusunun sebebi ne olabilir?

Eğer egzozdan kükürt kokusu alıyorsanız, aracınızın egzoz sistemini temizlemekten sorumlu olan katalitik konvertörü eskimiş olabilir. Bu kokuya genellikle “motoru kontrol edin” ışığı eşlik eder.

Eğer bir önceki gece arabanız iyi durumdaysa ve ertesi gün araca bindiğinizde tuhaf seslerle ve bu kokularla karşılaşırsanız, biri katalitik konvertörünüzü devre dışı bırakmış da olabilir.

Özetle tüm bu kötü kokular, ne yazık ki aracınızdaki bazı problemlerin varlığına işarettir. Aracınızı vakit kaybetmeden bir oto saniyeye götürmeniz, yapacağınız en doğru şey olacaktır.

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