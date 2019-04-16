Dün gece Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde gerçekleşen yangında, YouTube üzerinden canlı yayın yapan kullanıcıların altında beliren 11 Eylül haberi skandala sebep oldu. YouTube tarafından özür gecikmedi.

Fransa'da bulunan tarihi Notre Dame Katedrali, ne yazık ki dün akşam çıkan yangın sonucunda büyük zarar gördü. Yaşanan üzücü olay sırasında gerçekleşen olayı YouTube üzerinden canlı yayınlayan ve bu yayınları izleyen kullanıcılar ise başka bir şok ile karşılaştılar. YouTube'da bulunan ve sahte haberlerin önüne geçilmesi için geliştirilen bir algoritma, çıkan yangını 11 Eylül terör saldırılarıyla ilişkilendirdi. Olayın ardından YouTube'dan açıklamalar gecikmedi.

YouTube'un toplumsal olaylarda ortaya çıkan sahte haberlerinin önüne geçebilmek adına oluşturmuş olduğu bir algoritma var. Bu algoritma sayesinde, geniş çaplı bir olay gerçekleştiği zaman yayın altlarına yerleştirilen ufak paneller sayesinde kullanıcılara bilgilendirmeler yapılıyor ve bu sayede ortaya çıkabilecek sahte haberlerin önüne geçilmeye çalışılıyordu. Dün yaşanan üzücü olay sırasında ise, Amerika ve Güney Kore'de bulunan kullanıcılar, izledikleri canlı yayınlarda gördükleri bilgilendirme panelleri yüzünden şok yaşadılar. Kullanıcıların yayınlarını izledikleri sırada çıkan bilgi paneli, 11 Eylül 2001 tarihinde yaşanan ve 'İkiz Kuleler' olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıyı bilgilendiriyordu. Algoritma Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangını, yaşanan bu terör saldırısıyla ilişkilendirmişti.

İnternet ortamında çok kısa sürede yayılan bu durum, aslında YouTube'un amacının tam tersine çalışmış oldu. Kullanıcıların bu şekilde bilgi almaları, yangının terör saldırısı olduğu bilgisinin yayılmasına sebep oldu. YouTube, durum fark edildiği anda yayın panellerini durdurmuş olsa da, büyük bir skandala imza atmış oldu. YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada, yaşanan durum dolayısıyla fazlasıyla üzgün olduklarını belirtti. Wikipedia ve Britannica Ansiklopedileri'nden gelen kaynakların, bu panellerde otomatik olarak görüntülendiği belirtilirken neden böyle bir durumun gerçekleştiği konusunda açıklama yapılmadı. Ancak, katedralde bulunan kulenin çökme anının İkiz Kuleler'in yıkılma anıyla benzeştirilmiş olabileceği, algoritmaların bu yüzden 11 Eylül Saldırıları'nı göstermiş olabileceği düşünülüyor.