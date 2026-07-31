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Türknet Çöktü! İnternete Erişilemiyor

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En popüler internet hizmetlerinden olan Türknet'te erişim sorunları yaşanıyor.

Türknet Çöktü! İnternete Erişilemiyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye'nin en büyük internet hizmetlerinden biri olan Turknet, bugün Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan bir problemle gündeme geldi. Ülkedeki milyonlarca kişi, hizmete erişilemediğini bildirdi.

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Sosyal medya platformlarından gelen bilgilere göre Türknet kullanıcıları bugün öğle saatlerinden itibaren internet erişimi sorunu yaşamaya başladı. Birkaç saattir sorunun devam ettiği bildirildi. Şirketten açıklama da geldi.

Turknet'in açıklaması

Turknet, resmî hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti:

"Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

*Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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