Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, yakın zamanda kullanıcıların canını sıkacak reklam kararını açıkladı. Açıklamalara göre YouTube, artık her videoya reklam yerleştirecek. Küçük içerik üreticilerin videolarından elde edilen gelir, bu üreticilerle paylaşılmayacak.

“Premium hizmetimizi denediniz mi?” gibi cümlelerle kimi kullanıcısına ‘illallah’ ettiren video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıların pek tasvip etmeyeceği bir karar aldı. YouTube, artık bütün videolara reklam yerleştirecek. 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamadan elde edilen gelir, maalesef küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacak.

YouTube, ‘Premium’ üyelik tipini kullanıma açtığından beri videolardaki reklam miktarını artırmış; hatta kimi videoların başına 2 giriş reklamı koymaya başlamıştı. Premium hesap kullanımını teşvik eden bu uygulama kullanıcılar tarafından hoş karşılanmasa da kısa sürede kendine alıştırdı. Ancak sosyal medya devi YouTube, olayı biraz daha ileri götürdü ve yakın zamanda tüm videolarda reklam bulunacağını açıkladı.

Reklam geliri programına dahil olmayan videolarda da reklam verilecek:

2,3 milyar aktif kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, yakın zamanda yaptığı açıklamada aldığı reklam kararını şu sözlerle belirtti: "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir"

İçerik üreticileri, bu kararın YouTube’daki büyümelerini büyük oranda etkileyeceğinden endişeli. Zira ‘YouTube İş Ortağı Programı’nın parçası olmayan YouTuber'ların videolarında reklam bulunmaması, potansiyel izleyiciyi pozitif yönde etkileyen bir özellik. Ancak bu kararla YouTube hem küçük çaplı üreticilerin üzerinden gelir elde edecek hem de bu üreticilerin izlenebilirliği kötü yönde etkilenecek. Yine önceki gibi YouTube Premium üyeliğine sahip olanlar, bu reklamlara maruz kalmadan sitede akıcı şekilde dolaşabilecek. Tüm videolarda reklam gösterilmesi kararı, 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.