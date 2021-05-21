Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS, yeni şarkısının ilk gösterim etkinliğinde Butter adlı şarkısını 3,89 milyon kişiye eş zamanlı olarak yayınlayarak YouTube'da rekor kırdı.

Kore Popu ya da kısaca K-Pop, son dönemde çevrimiçi müzik dünyasını adeta ele geçirmiş durumda. K-Pop gruplarının şarkıları çevrimiçi müzik servislerinde yüz milyonlarca kez dinlenirken; YouTube'a yüklenen her bir K-Pop klibi yeni bir rekor kırıyor. Son rekor, bir başka K-Pop grubu olan BTS tarafından kırıldı.

Yeni şarkısı "Butter"ın klibini dün gece itibarıyla YouTube kanalında yayınlayan BTS, klibin planlı ilk gösterimi sırasında 3,89 milyon kişiyi eş zamanlı olarak kanala çekmeyi başardı. Klibin YouTube'da yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 5 saat geçmiş durumda ve bu kısa sürede 46 milyondan fazla izlenmeye ulaşılmış durumda.

YouTube, henüz resmi ilk gösterim rekorunu güncellemiş değil ancak önümüzdeki birkaç gün içinde rekoru güncelleyerek BTS'nin Butter klibinin ilk gösterimine verecek. BTS, yeni Butter şarkısı için tanıtım çalışmalarına günler öncesinden başlamış ve şarkı daha yayınlanmadan Twitter'da trendlere girmişti. BTS'nin son rekoru, K-Pop'un müzik piyasasındaki gücünü bir kez daha göstermiş oldu.

BTS'nin Butter klibi