YouTube, kullanıcıların içerik keşfini hızlandırmak için "Bir Şeyler Oynat" butonunu test etmeye başladı. Rastgele video izleme deneyimini sunuyor olacak.

YouTube, kullanıcıların içerik keşfetme deneyimini daha hızlı hale getirecek yeni bir özellik üzerinde testlere başladı. "Bir Şeyler Oynat" butonu, video arama sürecini ortadan kaldırarak kullanıcıların rastgele içeriklere kolayca ulaşmalarını sağlıyor olacak.

YouTube'un Android için sunduğu 19.50 sürümünde kullanıcılar "Bir Şeyler Oynat" butonuna erişim sağlayabiliyor olacak.

Video keşfini hızlandıracak

Butona tıklayan kullanıcılar uygulama içindeki izleme alışkanlıklarına göre rastgele videolar izleyebilecekler. Böylece, içerik aramakla vakit kaybetmek yerine, anında izlemeye başlamak mümkün olacak. Youtube yeni özelliği ile birlikte içerik seçme sürecini hızlandırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Yeni özellik, sadece YouTube Shorts ile sınırlı değil. Kullanıcılar, aynı zamanda normal videoları da portre modunda, büyük butonlarla birlikte izleyebiliyor olacaklar. Yeni gelen tüm bu özellikler Android platformunda 19.50 sürümünde test ediliyor ve kullanıcıların içerik izleme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak sunuluyor.