YouTube, skandal bir olayla gündeme bomba gibi düştü. Platform, 7 yaşındaki bir çocuğa pornografik reklam gösterdi. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, skandal bir olay ile gündeme geldi. Reddit'te yapılan paylaşımlara göre YouTube, 7 yaşındaki bir çocuğa pornografik içerikli reklam göstermişti. Peki bu nasıl mümkün oldu?

"Vegetable_Lion_1978" isimli bir Reddit kullanıcısı, 7 yaşındaki yeğenine bir şeyler izletmek için YouTube'a girdiğini ve ardından da bir yayıncı olan Loserfruit için arama yaptığını söyledi. Videolardan birine giren teyze ve yeğen, kimsenin beklemediği bir şey ile karşılaştı. Karşılarına çıkan reklamda bir kadın, müstehcen hareketlerde bulunuyordu.

İşte o pornografik reklamdan alınan ekran görüntüsü

Vegetable_Lion_1978'in anlattığına göre reklam içeriğindeki kadının cinsel organları açıkça gösterilmiyordu. Ancak kadının ne yaptığı, açıkça belliydi. Bu durumun 7 yaşındaki yeğeninin kafasını karıştırdığını açıklayan kullanıcı, YouTube'un böyle şeylere mahal vermemesi gerektiğini söylüyor.

YouTube'un kullanım koşullarına göre platformda pornografik içerik ve reklamların yayımlanması yasak. Ancak reklam algoritması nasıl çalışıyor ise bir sorun olduğu belli. Zira YouTube, daha önce de yine pornografik reklamlarla gündem oldu. Ayrıca platform, şimdilerde savaş açtığı reklam engelleyici uygulamaların reklamlarını bile gösterdi. Görünen o ki YouTube'un reklam algoritması üzerinde önemli çalışmalar yapması gerekecek.