Spotify'da çok büyük bir pornografik içerik sorunu yaşanıyor. Kötü amaçlı hesap sahipleri, platforma tonla pornografik içerik yüklediler ve bu içerikler, arama sonuçlarında gösteriliyor. Spotify, tespit edebildiği içerikleri kaldırdı.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, çok ilginç bir mesele ile gündemde. Ortaya çıkan bilgilere göre Spotify, arama sonuçlarında pornografik içerikler gösteriyor. Bunun nasıl mümkün olduğu belirsiz ama neyse ki Spotify, durumun farkında.

Spotify'daki pornografik içerik skandalı, kullanıcılar sayesinde ortaya çıktı. Hemen bir örnek verelim; İngiliz rapçi MIA'nın şarkılarına ulaşmak için arama yapan kullanıcılar, pornografik içerik dünyasının bilindik isimlerinden Mia Khalifa'nın videolarıyla karşılaştılar. Olayı irdeleyen The Verge, olayın Mia Khalifa'dan ibaret olmadığını, çok fazla örneğin bulunduğunu açıkladı.

Spotify, tespit edilen içeriklerin kaldırıldığını doğruladı

Bir Spotify sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre çıplaklık, Spotify kurallarını ihlal eden bir husus. Hâl böyle olunca konuyla ilgili olarak tespit edilen içerikler platformdan kaldırıldı. Ancak buradaki esas mesele, pornografik içeriklerin platforma nasıl yüklenebildiğiydi. Spotify sözcüsü, bununla ilgili herhangi bir şey söylemedi.

İşin daha da kötü olan kısmını anlatalım; Spotify'da içerikleri kolayca rapor edebileceğiniz bir sistem bulunmuyor. Bir içeriği raporlamak isteyen kullanıcının, içeriğin Spotify bağlantısını alıp konuyla ilgili oluşturulmuş olan internet sitesine ulaşması gerekiyor. Bu da hâlâ tonla pornografik içeriğin Spotify'da bulunabileceği anlamına geliyor. Bakalım platform, bu büyük skandal ile nasıl başa çıkacak...