YouTube, Discord'daki en popüler müzik botlarından bir tanesi olan Rythm için önemli bir karar aldı. Bu karar kapsamında 560 milyondan fazla kullanıcısı bulunan bot, 15 Eylül itibarıyla kullanılamaz olacak. Rythm'in geliştiricisi, bunun eninde sonunda olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, özellikle de oyuncuların bir numaralı iletişim aracı olan Discord'a adeta savaş açmış durumda. Zira şirket, bundan yalnızca birkaç hafta önce Discord için geliştirilmiş bir bot olan ve YouTube'dan müzik çalınmasını sağlayan Groovy'yi devre dışı bırakma kararı almıştı. Şimdi benzer bir karar, oldukça popüler olan Rythm isimli bir bot için de alındı.

Rythm, YouTube'dan müzik çalınmasını sağlayan ve 560 milyondan fazla kullanıcısı olan popüler bir Discord botuydu. Ancak YouTube tarafından yapılan açıklamalarda, bu botun artık yolun sonuna geldiği anlaşıldı. 20 milyondan fazla Discord sunucusunda aktif olarak kullanılan bot, 15 Eylül itibarıyla kullanılamaz olacak.

"Böyle olacağını biliyorduk"

Rythm isimli Discord botunun geliştiricisi olan Yoav, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. YouTube'un er ya da geç böyle bir karar alacağını bildiklerini söyleyen Yoav, bunun için bir yıl önce yeni bir çalışma başlattıklarını itiraf etti. Yeni projeleriyle ilgili detaylı bir bilgi vermeyen geliştirici, kararın kendilerine özel olacağını düşünmediğini, tüm müzik botlarının birkaç hafta içerisinde tarih olacağını tahmin ettiğini belirtti. Kendisinin de müzik botlarını kullandığının altını çizen Yoav, YouTube'un aldığı kararın tüm kullanıcılar için üzücü olduğunu söylüyor.

Rythm, 560 milyon kullanıcıya hizmet verebilmek için toplamda 4 TB RAM ve 1.000'den fazla CPU çekirdeğine sahip olan 16 sunucu kullanıyordu. YouTube'un aldığı karar ile bu sunucular, işlevsiz hale gelecek. Üstelik yalnızca Rythm değil, Yoav'un da tahmin ettiği gibi, piyasadaki tüm müzik botlarının kullandığı sunucular işlevsiz hale gelecek. Bu durumun üstesinden nasıl gelineceği şimdilik bilinmiyor olsa da Discord'un test etmekte olduğu "Sosyal Parti" isimli özellik, YouTube içeriğini resmi olarak Discord'a entegre edilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Ancak bu özellik, çalışma mantığı olarak botlardan oldukça uzak. Yani Discord kullanıcıları, şu ana kadarki YouTube deneyimlerini bir daha yaşayamayacaklar gibi görünüyor.