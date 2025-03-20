YouTube'da yaşanan teknik aksaklık, videoların düşük kalitede oynatılmasına neden oluyor. Durumun farkında olan YouTube, sorunu çözmek için çalışmalara başladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ülke genelinde yaşanan internet sorunlarından bahsetmiştik. Başta X, Instagram ve TikTok olmak üzere ülkemizde hizmet veren tüm sosyal ağ platformlarına erişim sorunları yaşanıyordu. Hatta dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube'da da sorun vardı.

Ancak gelen son haberler, YouTube tarafındaki sorunun Türkiye özelinde olmadığını gözler önüne serdi. Reddit gibi platformlarda yapılan paylaşımlara göre dünyanın dört bir yanından YouTube kullanıcıları, düşük görüntü kalitesi sorunuyla boğuşuyorlar. Hem kullanıcı bildirimlerine hem de YouTube'a göre yaşanan sorun, YouTube'un masaüstü, akıllı TV ve iOS sürümünü etkiliyordu.

YouTube, sorunun çözümü için çalışmalara başladığını açıkladı

YouTube yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre yaşanan teknik aksaklık, güçlü internet bağlantısına rağmen videoların 144p veya 360p görüntü kalitesinde oynatılmasına neden oluyor. Çözüm için harekete geçildiğini açıklayan yetkililer, sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar.

Dün yaşanan erişim sorunlarıyla ilgili detaylı bilgi için:

Yaptığımız kontrollerde YouTube'un sonradan yeni bir açıklama yapmadığını gördük. Şirketin resmî destek sayfasındaki resmî açıklama, olduğu gibi duruyor. Bu da problemin devam ediyor olabileceğinin açık bir göstergesi.