Google, YouTube'un düşük performanslı telefonlar için geliştirilen YouTube Go sürümünün fişinin çekileceğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre YouTube Go, ağustos ayı itibarıyla kullanılamayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın düşük performans sunan akıllı telefonlar için kullanıma sunduğu "YouTube Go" uygulaması ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Google tarafından yapılan açıklamalarda, YouTube Go'nun Ağustos 2022 itibarıyla kullanılamayacağı ifade edildi. Google, YouTube Go kullanıcılarını uygulamanın normal sürümünü ya da Youtube'un web sürümünü kullanmaya davet etti.

YouTube Go, bütçe dostu Android cihazlar için 2017 yılında yayınlanmıştı. 130'dan fazla ülkede kullanıma sunulan ve yalnızca 10 MB büyüklüğünde olan uygulama, YouTube'un normal sürümünün kısıtlanmış bir versiyonuydu. Örneğin bu küçük uygulamada yorum yapma, gönderi yayınlama, içerik oluşturma ve karanlık tema gibi özellikler bulunmuyordu.

YouTube'un ana uygulaması optimize edildi

YouTube Go, 2017 yılında piyasaya sürüldüğünde düşük kaliteli telefonların yanı sıra düşük kaliteli hücresel bağlantılar için de özel olarak optimize edilmişti. Yani bu uygulama, o yıllarda verimliydi. Ancak değişen koşullar, YouTube Go'ya duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Google yetkilileri, YouTube ana uygulamasının da artık çok verimli bir şekilde kullanılabildiğini ve yüksek performanslı telefonlara ihtiyaç duymadığını ifade ediyorlar.

YouTube Go kullanıcıları, Ağustos 2022 itibarıyla başlarının çaresine bakmak durumunda kalacaklar. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi uygulama kapandıktan sonra YouTube'un web sürümünü ya da ana uygulamasını kullanabilirsiniz.