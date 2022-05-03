Eskilerin bildiği ancak günümüzde artık o kadar da popüler olmayan çevrimiçi ses paylaşma ve yayınlama platformu SoundCloud, Spotify ve YouTube Music ile kapışmaya hazırlanıyor. Şirket, bu yolda bir yapay zeka şirketini satın aldı.

Zamanla artık hepimiz internetten çeşitli yollar ile (!) MP3 dosyalarını indirip kablo ile telefonumuza atmayı veya bluetooth ile birbirimize göndermeyi bırakıp Spotify’a geçtik. Spotify’dan sonra YouTube Music çıktı, her ne kadar Spotify kadar popüler olmasa da YouTube Music’in de kullanıcı sayısı ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyada bir hayli fazla.

Ancak çok az kullanılan ve neredeyse artık unutulan bir müzik platformu daha var: SoundCloud. Bildiğiniz gibi SoundCloud, yukarıda bahsettiğimiz dev şirketlerden Spotify ve YouTube Music’in bir hayli arkasında kaldı. Bu durumu bertaraf etmek isteyen Soundcloud, yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Soundcloud, yapay zeka şirketi Musiio’yu satın aldı

Çevrim içi ses paylaşma ve yayınlama platformu olan SoundCloud, bir yapay zeka müzik küratörlüğü şirketi olan Musiio’yu satın alarak bünyesine kattı. Musiio’nun ekibi ve teknolojisiyle birlikte Soundcloud, platformdaki müzik keşfetme niteliklerini güçlendirmeyi planlıyor.

Musiio'yu bünyesine eklemesinin ardından şirket, kullanıcıların müzik zevkine göre playlistler oluşturabilecek ve daha kaliteli bir ses sunabilecek. Yapay zeka küratörlüğü sayesinde SoundCloud kullanan insanlar, keşfedilmemiş ve popüler müziklerin gölgesinde kalmış olan müzikleri daha kolay bir şekilde bulabilecekler. Bunu günümüzde Spotify’da ve YouTube Music’de de bulabilirsiniz.

2007 yılında kurulan Soundcloud’ta şu anda 30 milyon sanatçının ürettiği 300 milyon parça bulunuyor. Sizce SoundCloud eski günlerdeki sahip olduğu popülaritesine ulaşabilir mi? Ulaşabilirse bu yol doğru yol mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.