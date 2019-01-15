YouTube iOS Uygulamasına Instagram Hikayeler Benzeri Kaydırma Özelliği Geldi

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Videolar arası geçişi kolaylaştırmak isteyen Google, iOS uygulamasını güncelleyerek kullanıcıların ekranı sağa-sola kaydırarak videolar arası geçiş yapabilmesini mümkün kıldı.

Dünyanın en popüler video içerik paylaşım platformu olan YouTube, iOS uygulaması için yeni bir özellik yayınladı. Bu hafta içinde tüm iPhone ve iPad’lere ulaşması beklenen özellik ile birlikte YouTube kullanıcıları videolar arasındaki tıpkı Instagram Hikayeler’de olduğu gibi geçiş yapabilecekler.

Güncellemeyi gerçekleştiren kullanıcılar, YouTube iOS uygulamasını açtıktan sonra herhangi bir video sayfasındayken ekranı sağa kaydırarak bir sonraki önerilen videoya geçiş yapabilecek ya da ekranı sola kaydırarak bir önceki izlenen videoya geri dönebilecekler. Kaydırma ile video geçiş desteği, butonlarda dokunmaktan kesinlikle daha kolay.
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Akıllı telefonlar ceplerimize girdiğinden bu yana geliştiriciler, uygulama özelliklerine butonlarla erişim sağlıyorlardı. Ancak tam ekranlı akıllı telefonların yaygınlaşması, hem uygulamaların hem de sistem arayüzünün daha sezgisel hale getirilmesini sağladı. Yakın zaman içinde daha fazla uygulamada kaydırma hareketleri görüleceğinden emin olabilirsiniz.
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Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/apps/news/youtube-for-ios-now-lets-you-swipe-through-videos-making-it-similar-to-instagram-stories-1977965
Etiketler: youtube
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