2026 Ekim Güncel Citroen Elektrikli Otomobiller Fiyat Listesi

2026 Ekim güncel Citroen elektrikli otomobiller fiyat listesini derledik. Modeller arasında e-C3'ten e-C5 Aircross'a kadar farklı seçenekler yer alıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilginin artmasıyla birlikte Citroën de ürün gamında farklı boyut ve kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modeller sunuyor. Kompakt ve şehir odaklı e-C3, SUV isteyenler için e-C3 Aircross ve e-C5 Aircross, daha farklı gövde yapısı arayanlar için ise e-C4 ve e-C4 X seçenekleri bulunuyor. Ami ise diğer modellerden farklı olarak şehir içi kısa mesafeli ulaşım için tasarlanmış elektrikli bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

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Peki 2026 Ekim ayında Citroën'in elektrikli otomobilleri ne kadar?

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2026 Ekim Citroën elektrikli otomobiller fiyat listesi:

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı e-C5 Aircross 2.430.000 TL - e-C4 X 2.340.000 TL 2.150.000 TL e-C4 2.375.000 TL 2.150.000 TL e-C3 Aircross 1.875.000 TL - Elektrikli e-C3 1.645.000 TL 1.605.000 TL Ami 605.000 TL 575.000 TL

Citroën e-C5 Aircross

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Citroën e-C5 Aircross, markanın elektrikli SUV modelleri arasında daha geniş iç mekân ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı ve sürüş konforunu bir araya getiren model, özellikle aile kullanımı ve uzun yol odaklı elektrikli otomobil arayanlara hitap ediyor.

Citroën e-C4 X

Citroën e-C4 X, fastback tasarımı daha geniş bir bagaj bölümüyle birleştiren elektrikli bir model. Konfor odaklı sürüş karakteri ve elektrikli güç ünitesiyle hem şehir içinde hem de uzun yol kullanımında tercih edilebilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Citroën e-C4

Citroën e-C4, markanın elektrikli kompakt otomobil seçeneklerinden biri. Konforlu süspansiyon yapısı, modern tasarımı ve elektrikli motoruyla özellikle günlük kullanımda sessiz ve rahat bir sürüş isteyenlere hitap ediyor.

Citroën e-C3 Aircross

Citroën e-C3 Aircross, kompakt SUV gövdesini elektrikli sürüşle bir araya getiriyor. Daha yüksek oturma pozisyonu, geniş iç mekânı ve pratik kullanım özellikleriyle şehir içinde elektrikli SUV tercih etmek isteyenler için öne çıkıyor.

Citroën Elektrikli e-C3

Elektrikli e-C3, Citroën'in daha ulaşılabilir elektrikli otomobil seçeneklerinden biri. Kompakt boyutları sayesinde şehir içinde kullanım kolaylığı sunarken, tamamen elektrikli motoruyla sessiz ve düşük işletme maliyetli bir sürüş deneyimi hedefliyor.

Citroën Ami

Citroën Ami, klasik otomobillerden farklı olarak hafif dört tekerlekli elektrikli araç sınıfında yer alıyor. Küçük boyutları ve tamamen elektrikli yapısıyla özellikle şehir içindeki kısa mesafeli ulaşım için tasarlanan Ami, park kolaylığıyla da dikkat çekiyor.