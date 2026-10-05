Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2026 Ekim Güncel Citroen Elektrikli Otomobiller Fiyat Listesi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

2026 Ekim güncel Citroen elektrikli otomobiller fiyat listesini derledik. Modeller arasında e-C3'ten e-C5 Aircross'a kadar farklı seçenekler yer alıyor.

2026 Ekim Güncel Citroen Elektrikli Otomobiller Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Elektrikli otomobillere olan ilginin artmasıyla birlikte Citroën de ürün gamında farklı boyut ve kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modeller sunuyor. Kompakt ve şehir odaklı e-C3, SUV isteyenler için e-C3 Aircross ve e-C5 Aircross, daha farklı gövde yapısı arayanlar için ise e-C4 ve e-C4 X seçenekleri bulunuyor. Ami ise diğer modellerden farklı olarak şehir içi kısa mesafeli ulaşım için tasarlanmış elektrikli bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

Peki 2026 Ekim ayında Citroën'in elektrikli otomobilleri ne kadar?

İçerikten Görseller

2026 Ekim Güncel Citroen Elektrikli Otomobiller Fiyat Listesi
Citroen e-C5 Aircross
Citroen e-C4
Citroen e-C3

2026 Ekim Citroën elektrikli otomobiller fiyat listesi:

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
e-C5 Aircross 2.430.000 TL -
e-C4 X 2.340.000 TL 2.150.000 TL
e-C4 2.375.000 TL 2.150.000 TL
e-C3 Aircross 1.875.000 TL -
Elektrikli e-C3 1.645.000 TL 1.605.000 TL
Ami 605.000 TL 575.000 TL

Citroën e-C5 Aircross

Citroen e-C5 Aircross

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Citroën e-C5 Aircross, markanın elektrikli SUV modelleri arasında daha geniş iç mekân ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı ve sürüş konforunu bir araya getiren model, özellikle aile kullanımı ve uzun yol odaklı elektrikli otomobil arayanlara hitap ediyor.

Citroën e-C4 X

Citroën e-C4 X, fastback tasarımı daha geniş bir bagaj bölümüyle birleştiren elektrikli bir model. Konfor odaklı sürüş karakteri ve elektrikli güç ünitesiyle hem şehir içinde hem de uzun yol kullanımında tercih edilebilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Citroën e-C4

Citroen e-C4

Citroën e-C4, markanın elektrikli kompakt otomobil seçeneklerinden biri. Konforlu süspansiyon yapısı, modern tasarımı ve elektrikli motoruyla özellikle günlük kullanımda sessiz ve rahat bir sürüş isteyenlere hitap ediyor.

Citroën e-C3 Aircross

Citroën e-C3 Aircross, kompakt SUV gövdesini elektrikli sürüşle bir araya getiriyor. Daha yüksek oturma pozisyonu, geniş iç mekânı ve pratik kullanım özellikleriyle şehir içinde elektrikli SUV tercih etmek isteyenler için öne çıkıyor.

Citroën Elektrikli e-C3

Citroen e-C3

Elektrikli e-C3, Citroën'in daha ulaşılabilir elektrikli otomobil seçeneklerinden biri. Kompakt boyutları sayesinde şehir içinde kullanım kolaylığı sunarken, tamamen elektrikli motoruyla sessiz ve düşük işletme maliyetli bir sürüş deneyimi hedefliyor.

Citroën Ami

Citroën Ami, klasik otomobillerden farklı olarak hafif dört tekerlekli elektrikli araç sınıfında yer alıyor. Küçük boyutları ve tamamen elektrikli yapısıyla özellikle şehir içindeki kısa mesafeli ulaşım için tasarlanan Ami, park kolaylığıyla da dikkat çekiyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Yeni BMW 3 Serisi, Tüm İhtişamıyla Tanıtıldı: 437 Beygir Gücü, Fabrikasyon Drift Modu!

Araba Elektrikli Araba Citroen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Ekim 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı: Q8’de 3,9 Milyon TL’lik Fark!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

Tesla Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Tesla Ekim 2026 Fiyat Listesi

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com