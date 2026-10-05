MG, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel listesinde fiyatların yanı sıra Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlar ve takas destekleri de bulunuyor.
Bu içerikte MG’nin Ekim 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve açıklanan takas desteklerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
MG fiyat listesi - Ekim 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|MG ZS Hybrid+
|2.685.000 TL
|2.349.000 TL
|MG HS Hybrid+
|3.295.000 TL
|150.000 TL takas desteği
|MG HS
|2.700.000 TL
|2.650.000 TL
|MG7
|3.110.000 TL
|2.960.0000 TL
MG ZS Hybrid+ fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.5 Hybrid+
|Luxury Cam Tavanlı
|2.685.000 TL
|2.349.000 TL
MG ZS Hybrid+, kompakt SUV gövdesini hibrit motor sistemiyle bir araya getiriyor. Ekim 2026 listesinde 197 PS gücündeki Luxury Cam Tavanlı versiyonuyla yer alan model, MG'nin hibrit SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Ekim 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
MG HS Hybrid+ fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Eylül Ayına Özel Takas Desteği
|Hibrit, 224 PS
|Luxury
|3.295.000 TL
|150.000 TL
MG HS Hybrid+, daha büyük SUV gövdesini hibrit motor sistemiyle bir araya getiriyor. Ekim 2026 listesinde 224 PS gücündeki Luxury versiyonuyla sunulan model, MG'nin hibrit SUV seçenekleri arasında yer alıyor. MG HS Hybrid+ için eylül ayına özel 150.000 TL takas desteği bulunuyor.
MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Ekim 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
MG HS fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin, 170 PS
|Luxury
|2.700.000 TL
|2.650.000 TL
Benzinli MG HS, markanın SUV ürün gamında geniş kullanım alanı ve günlük sürüş ihtiyaçlarına odaklanan modellerden biri.
MG HS opsiyon fiyatları - Ekim 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
MG7 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin, 170 PS
|Excellence
|3.330.000 TL
|3.180.000 TL
|Benzin, 170 PS
|Excellence Red Edition
|3.480.000 TL
|3.330.000 TL
|Benzin, 170 PS
|Excellence (2025)
|3.110.000 TL
|2.960.000 TL
|Benzin, 170 PS
|Excellence Red Edition (2025)
|3.245.000 TL
|3.095.000 TL
Excellence ve Excellence Red Edition donanımlarıyla sunulan MG7, fastback çizgilerine sahip gövde yapısıyla markanın daha büyük ve tasarım odaklı modellerinden biri olarak konumlanıyor.
MG7 opsiyon fiyatları - Ekim 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Kaynak: MG Türkiye