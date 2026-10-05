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MG Ekim 2026 Fiyatları Belli Oldu: ZS Hybrid+'de 336 Bin TL Kampanya Fırsatı

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MG’nin Ekim 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel Türkiye ürün gamında ZS Hybrid+, HS, HS Hybrid+ ve MG7 modelleri yer alıyor.

MG Ekim 2026 Fiyatları Belli Oldu: ZS Hybrid+'de 336 Bin TL Kampanya Fırsatı
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

MG, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın güncel listesinde fiyatların yanı sıra Ekim ayına özel kampanyalı fiyatlar ve takas destekleri de bulunuyor.

Bu içerikte MG’nin Ekim 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve açıklanan takas desteklerini inceliyoruz. İlk olarak markanın güncel başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

MG Ekim 2026 Fiyatları Belli Oldu: ZS Hybrid+'de 336 Bin TL Kampanya Fırsatı
MG ZS Hybrid+
MG HS Hybrid+
MG HS
MG7

MG fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
MG ZS Hybrid+ 2.685.000 TL 2.349.000 TL
MG HS Hybrid+ 3.295.000 TL 150.000 TL takas desteği
MG HS 2.700.000 TL 2.650.000 TL
MG7 3.110.000 TL 2.960.0000 TL

MG ZS Hybrid+ fiyatları - Ekim 2026

MG ZS Hybrid+

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2.685.000 TL 2.349.000 TL

MG ZS Hybrid+, kompakt SUV gövdesini hibrit motor sistemiyle bir araya getiriyor. Ekim 2026 listesinde 197 PS gücündeki Luxury Cam Tavanlı versiyonuyla yer alan model, MG'nin hibrit SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS Hybrid+ fiyatları - Ekim 2026

MG HS Hybrid+

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Eylül Ayına Özel Takas Desteği
Hibrit, 224 PS Luxury 3.295.000 TL 150.000 TL

MG HS Hybrid+, daha büyük SUV gövdesini hibrit motor sistemiyle bir araya getiriyor. Ekim 2026 listesinde 224 PS gücündeki Luxury versiyonuyla sunulan model, MG'nin hibrit SUV seçenekleri arasında yer alıyor. MG HS Hybrid+ için eylül ayına özel 150.000 TL takas desteği bulunuyor.

MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS fiyatları - Ekim 2026

MG HS

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzin, 170 PS Luxury 2.700.000 TL 2.650.000 TL

Benzinli MG HS, markanın SUV ürün gamında geniş kullanım alanı ve günlük sürüş ihtiyaçlarına odaklanan modellerden biri.

MG HS opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG7 fiyatları - Ekim 2026

MG7

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Benzin, 170 PS Excellence 3.330.000 TL 3.180.000 TL
Benzin, 170 PS Excellence Red Edition 3.480.000 TL 3.330.000 TL
Benzin, 170 PS Excellence (2025) 3.110.000 TL 2.960.000 TL
Benzin, 170 PS Excellence Red Edition (2025) 3.245.000 TL 3.095.000 TL

Excellence ve Excellence Red Edition donanımlarıyla sunulan MG7, fastback çizgilerine sahip gövde yapısıyla markanın daha büyük ve tasarım odaklı modellerinden biri olarak konumlanıyor.

MG7 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: MG Türkiye

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