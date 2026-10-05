Yeni Hyundai Tucson’un Türkiye’ye Ne Zaman Geleceği Belli Oldu

Yeni Hyundai Tucson'un Türkiye pazarına giriş tarihi ve sunulacak motor seçenekleri hakkında bilgi geldi.

Hyundai’nin en sevilen otomobillerinden biri olan Tucson’un yeni versiyonu yakın zamanda tanıtılmıştı. Yenilenen tasarımı ve hibrit motor seçenekleriyle dikkat çeken modelin ülkemize gelişi merak ediliyordu.

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Şimdi ise yeni nesil Hyundai Tucson için Türkiye takvimi şekillenmeye başladı. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre herhangi bir plan değişikliği yaşanmaması hâlinde modelin, 2027 yılının ilk yarısında ülkemizdeki otomobil severlerle buluşması hedefleniyor.

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Yeni Hyundai Tucson, 2 versiyon ile Türkiye’ye gelecek

Yenilenen versiyonuyla çok daha dikkat çekici ve dinamik bir tasarım dilini benimseyen araç, hem görsel detaylarıyla hem de sunduğu güncel teknolojilerle kompakt SUV segmentindeki rekabeti kızdıracak.

İddiaya göre yeni Tucson modeli, ülkemize iki ana versiyonla giriş yapacak. Bunlardan biri 150 beygir güç üreten giriş seviye 1.6 Litre Turbo 48V Hafif Hibrit iken diğeri ise 238 beygir güç üreten performanslı hibrit seçenek 1.6 Litre Turbo Hibrit olacak. Bunlar dışında yurt dışında sunulan 288 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyon ülkemize gelmeyecek.