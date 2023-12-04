Google, YouTube'daki beğeni ve izlenme sayılarını gösteren sayaçları değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişiklikle birlikte sayaçlardaki sayılar sürekli olarak güncellenecek.

YouTube'da videoların altında yer alan sayaçlarda videoların izlenme sayıları ve beğeniler yer alıyor. Normal şartlar altında buradaki sayılar, sayfa yenilenmediği sürece değişiklik göstermez. Yeni güncelleme ile birlikte videoyu izleseniz de durdursanız da bu sayılar anlık olarak güncellenecek.

Google'dan gelen bir açıklama olmasa da bazı kullanıcılar test için seçilmiş gibi duruyor. Ekim ayında Reddit gönderilerinde yer alan bilgilere bakarsak, anlık güncellemeler için bir de animasyon bulunacak. Bu animasyon, mekanik sayaçlardaki gibi dönerek rakamları güncelliyor.

Google yeni özelliği test ediyor.

Bazı kullanıcılar bu güncellemeden pek de memnun olmadıklarını ve değiştirme şansları olması durumunda anlık güncelleme özelliğini kapatmak istediklerini belirtiyorlar. Genel olarak kullanıcılar bu animasyonun dikkatlerini dağıttığını söylüyor. Elbette ki içerikler tam ekran olarak izlendiğinde bu animasyonlar ya da sayaçlar gözükmüyor.

Görünüşe göre bu özellik şu anda küçük bir kullanıcı grubu tarafından test ediliyor. Pek çok kişi için bu güncelleme çok anlamlı gibi durmuyor ancak içerik üreticileri, yeni özelliğin yayılması durumunda fayda görebilir. Örneğin canlı yayın esnasında anlık olarak izleyici sayısı görüldüğü gibi videonun kaç kişi tarafından görüntülendiği, anlık beğeni sayısı içerikleri değerlendirme açısından önemli bir gösterge olabilir.