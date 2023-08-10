YouTube, TikTok rakibi Shorts videolarından tıklanabilir linkleri kaldıracağını açıkladı. Ay sonu gelecek bu değişiklik, spam veya dolandırıcılıkları engellemek amacıyla yapılıyor.

YouTube, TikTok benzeri kısa video formatı Shorts’ta bazı değişikliklere gideceğini açıkladı. Google bünyesinde faaliyet gösteren platform, artık bu videolara tıklanabilir linkler eklenemeyeceğini ifade etti.

YouTube Shorts videolarındaki linkler, 31 Ağustos 2023 tarihinden itibaren kademeli olarak tıklanamayan linkler olmaya başlayacak. Yorumlara, açıklamalara veya videolara artık link eklenemeyecek.

Linkler, spam veya dolandırıcılık riskleri nedeniyle Shorts’tan kaldırılıyor

YouTube, Shorts’tan linkleri kaldırma kararını güvenlik nedeniyle aldığını söylüyor. Bu şekilde de kullanıcıların, spam ve dolandırıcılık gibi kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanıyor. Şirket, açıklamasında bazı Shorts linklerinin “kötü amaçlı yazılım, kimlik avı veya dolandırıcılıkla ilgili içeriklere” yönlendirebildiğini ifade ederken mevcut önlemlerin yeterli olmadığını ekliyor.

YouTube, Shorts’taki linkler için yeni bir yol sunacağını da belirtti. İçerik üreticilerinin izleyicileri diğer YouTube videolarına daha güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak bu özellik, eylül sonunda tanıtılacak.

Sosyal medya bağlantıları da kaldırılacak

Ayrıca kullanıcıların kanallarına ekleyebildiği sosyal medya ikonları da kaldırılacak. Nedeni ise bağlantıların “yanıltıcı” olabilmesi. Bu değişikliğin pek hoş karşılanmayacağını söyleyebiliriz. Kullanıcılar, linkleri diğer sosyal medya hesaplarının reklamını yapmak için kullanabiliyordu.

Platformun, kullanıcılar için oldukça önemli olan bu konuda daha güvenli bir yol getireceğini eklediğini söyleyelim. Linkler, 23 Ağustos’tan itibaren gelecek bir güncellemeyle “Abone ol” butonunun yakınına getirilecek.