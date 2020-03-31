YouTube'dan Para Kazanmak İçin Kullanılan 8 Teknik

Bir YouTube kanalı açarak hemen para kazanmak çok zor. Öncelikle para kazanma yollarını bilmemiz gerekiyor. Biz de bir gün ünlü bir içerik üreticisi olmak isteyenler için en iyi YouTube para kazanma tekniklerini derledik.

Eskiden hepimiz doktor, avukat veya astronot olmak isterdik. Şimdilerde bu hedeflerin yerini sosyal medya fenomeni veya YouTuber olmak aldı. YouTube para kazanma ve milyonlarca takipçiye sahip olma fikri nedeniyle gençlerin ve hatta televizyon yıldızlarının bile yöneldiği bir platform haline geldi. Kolay para kazanma yöntemi gibi gözükse de aslında gelir elde etmek için uygulamanız gereken teknikler var.

YouTube kullanıcısı olan herkesin aslında doğal olarak bir YouTube kanalı var, ancak para kazanmak için bu kanalın aktif olması gerek. Ayrıca son dönemde artan YouTuber sayısından sonra Google, YouTube para kazanma sistemi içerisinde de bazı değişikliklere gitti. Bu içeriğimizde sizlere YouTube para kazanma yolları ve uygulamanız gereken teknikleri anlatacağız.

YouTube para kazanma teknikleri:

YouTube İş Ortağı Programı’na üye olun,

Kendi ürününüzü satın,

Sponsorlu içerikler yapın,

Canlı yayınlardan para kazanın,

“Katıl” özelliğini kullanın,

İçeriklerinizi lisanslayın,

Kendi bağış hesabınızı oluşturun,

Kendi formatlarınızı oluşturun.

YouTube İş Ortağı Programı’na kayıt olun:

Eskiden YouTube İş Ortağı Programı’na kayıt olmadan da para kazanabiliyordunuz. Ancak şimdi YouTube para kazanmayı aktifleştirmek için programa üye olmanız gerekiyor. Akıllara hemen YouTube’da para kazanmak için kaç abone olması gerekiyor sorusu gelebilir. Bu sayı şimdilik 1000 olarak belirlenmiş. Programa kayıt olmak için tek şart abone sayısı değil. Bunun dışında izlenme sayınız gibi farklı faktörler de var.

YouTube İş Ortağı Programı’na üye olmak için en az 1000 abone, son bir yılda 4.000 saatin üzerinde herkese açık izlenme süresine sahip olmanız gerekiyor. Bunun dışında YouTube kanalınızın hesabına bağlı tek bir tane AdSense hesabı da olması gerek. Bu şartları sağlıyorsanız programa başvurabilir ve olumlu yanıt gelirse artık YouTube’dan para kazanabilirsiniz.

YouTube İş Ortağı nasıl olunur?

18 yaşından büyük olmak,

En az 1000 abone,

Son bir yıl içerisinde 4.000 saatin üzerinde geçerli izlenme,

Hesabınıza ait bir adet AdSense hesabı.

Maddelerde yer alan özelliklere sahipseniz programa başvurabilirsiniz. Başvuru yapmadan önce kanalınızda yer alan videoların YouTube Topluluk Kuralları'na uygun olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Belirlenen kurallara uygun olmayan kanallar, gerekli şartları taşısa da “YouTube İş Ortağı Programı'na yaptığınız başvuru kabul edilmedi” mesajını alacaklardır.

Uymanız gereken kurallar:

Kanalınızın yukarıdaki tüm şartlara uygun olduğunu düşünüyorsanız başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Uygun olmadığı durumlarda ise başvuru yapmadan önce silmeniz gereken videoları silebilir veya gerekli yerleri kesebilirsiniz. Programa hesabınıza AdSense hesabı bağlayarak başvurabilirsiniz. Başvurunuz gerçek kişiler tarafından inceleniyor ve yaklaşık 1 ay sonra cevap veriliyor.

Başvurunuz kabul edildikten sonra artık reklam geliri, YouTube Premium ve sohbet geliri elde edebilirsiniz. 10.000 abone üzerinde ürün satabilir ve 30.000 abone üzerinde de kanal üyeliklerinden para kazanabilirsiniz. YouTuberlar özellikle kanal üyelik özelliğini son dönemde çok sık kullanmaya başladılar. Çünkü tek başına sadece izlenmeden gelen reklam geliri yeterli olmuyor.

Kendi ürününüzü satın:

YouTube’da kendi ürünlerini satan birçok içerik üreticisini görmüş olabilirsiniz. Bunlardan ünlü şarkıcı Drake’i örnek olarak verebiliriz. Kendisi YouTube üzerinden t-shirt satıyordu. Siz de özellikle kanalınız belli bir alana yönelikse bu yöntemle gelir elde edebilirsiniz. Yüksek aboneye sahip bir kanalsanız farklı ürünler de satabilirsiniz. İşi bir adım ileriye götürüp sponsorların ürünlerini de komisyon ile satabilirsiniz.

Ürün satmak başlı başına bir iş temposu gerektiriyor. Profesyonel DJ hayatının yanı sıra, YouTuber da olan Doğuş Çabakçor, kendi ürünlerini satan isimler arasında yer alıyor. Ancak kendisinin YouTube videolarından da görüldüğü üzere bunun için ayrı bir ekip kurması bile gerekiyor. Siz de kendi ürünlerinizi satmak istiyorsanız YouTube’un onaylanmış e-ticaret sitelerine bir göz atın.

Tüm aşamaları tamamlayıp, kendi online mağazanızı da açtıktan sonra artık ürünlerinizi videolarınızda tanıtmanız gerekiyor. Satmak istediğiniz ürünlerin YouTube’un tüm şartlarına uygun olduğunu düşünüyorsanız bol bol tanıtım yapabilirsiniz. Abonelerinizi analiz ederek, ihtiyaçları veya ilgilerini çekecek ürünleri satmaya çalışırsanız başarı elde etme oranınız da yükselecektir.

Sponsorlu içerikler yapın:

YouTuberların ana geliri şu an için sponsorlu içeriklerden geliyor. Bu içeriklerin en güzel yanı ise doğrudan markalardan ücret alıyor olmanız. Yani videonuzun izlenmesi, abone sayınız veya farklı konular ödemeye etki etmiyor. Markaların size reklam vermesi için yine de büyük bir kitleye hitap etmeniz gerekiyor. Ancak sponsorlu içerikler için izleyebileceğiniz farklı yollar da var.

Belli bir konuya odaklanmış bir kanal oluşturursanız, o sektördeki firmaların ilgisini daha çabuk çekebilirsiniz. Örneğin su kabağı boyama üzerine bir kanalınız olabilir. Kanalınızdaki içeriklerin izlenmesi için hedef kitleniz bir hayli daralacak ve daha kolay erişim elde edeceksiniz. Bunun dışında boya firmalarının veya bu sektörde yer alan farklı firmaların da ilgisini çekebilirsiniz.

Yüksek gelir elde etmek istiyorsanız kanalınızdaki kitlenin de çok yüksek olması gerekiyor. 1 milyon aboneye sahip bir kanalın markalarla yaptığı anlaşma ücretleri, 100 bin aboneli kanalın yaptığı anlaşma ücretinden farklı oluyor. Daha düşük aboneye sahip olsanız bile anlaşmalar yapabilirsiniz. Bunun için markalardan teklif beklemek yerine siz kapılarını çalın ve teklifler sunun.

Canlı yayınlardan para kazanın:

YouTube 2017 yılında canlı yayında bağış yapma özelliğini getirdi. Böylece canlı yayınlar sırasında takipçileriniz size kredi kartlarıyla istedikleri miktarda bağış yapabiliyorlar. Bu bağış ile onların isimleri de ön plana çıkmış oluyor ve mesajlarını size iletebiliyorlar. Bu nedenle canlı yayın özelliğini sık sık kullanmaya çalışın ve takipçilerinizle aranızı iyi tutun.

Bu özelliği tam işlevli kullanabilmek için canlı yayınların yüksek kitlelere hitap etmesi gerekiyor. Bu nedenle canlı yayın tarihlerini önceden belirleyin ve bir düzene oturtun. Bunun dışında videolarınızda ve sosyal medya hesaplarınızda hatırlatıcı gönderiler oluşturun. Çünkü bu bağış özelliği takipçilerinizin yaptığı yorumları ön plana çıkarıyor. Ne kadar çok yorum gelirse, o kadar çok bağış gelme ihtimali var demektir.

Canlı yayın içeriklerinde olabildiğince izleyenlerle konuşmaya çalışın; hatta yapabiliyorsanız onları da canlı yayına dahil edin. Kitlenizin ilgisini çeken konular üzerine yayınlar yapın. Yayınlarda ne kadar samimi ve sıcak olursanız o kadar çok geri dönüş alabilirsiniz.

“Katıl” özelliğini kullanın:

YouTube kanallarına bildiğiniz gibi Katıl özelliği geldi. Bu özellik sayesinde artık size ödeme yapan ve Twitch’teki gibi abone olan takipçilerinize özel videolar üretebiliyorsunuz. Kanalınıza katılan aboneler ise özel emojiler, çıkartmalar ve ifadeler kazanıyor. Buna ek olarak sadece Katıl özelliğini kullanan abonelere özel canlı yayın sohbetleri de yapabiliyorsunuz.

Bu özelliği aktif etmek gelir getirmesinin yanında takipçileriniz tarafından olumsuz da karşılanabilir. Bu nedenle neden bu özelliği aktif hale getirdiğinizi ve buradan elde ettiğiniz geliri nasıl kullandığınızı takipçilerinize güzel bir video ile anlatabilirsiniz. Örneğin elde ettiğiniz gelirleri video ekipmanlarını geliştirmek veya direkt yaşam malzemelerinizi almak için kullanıyor olabilirsiniz. Bunu güzel bir şekilde açıklamanız gerekiyor.

Takipçilerin kanalınıza üye olmasını sağlamak için yapmanız gereken şeyler de var. Bunlardan ilki onlara Katıl özelliğini kullanmak için bir neden vermek. Aslında bu özelliği açarken “Neden benim kanalıma üye olmalılar” diye düşünmeniz gerekiyor. Onlara özel videolar, farklı seriler veya canlı yayınlar yapabilirsiniz. Yani bu takipçilerinizin devamlılığını sağlamak için özel olduklarını hissettirmeniz gerekiyor.

İçeriklerinizi lisanslayın:

YouTuberların bazı videoları sosyal medyada veya televizyon kanallarında gösteriliyor. Genellikle viral video olduğu zaman bu tarz yayılma da hızlı oluyor. Ancak içeriklerinizi lisanslarsanız herkes sizin videonuzu istediği gibi kullanamaz. Videolarınızdan bölümler almak veya komple yayınlamak için size ödeme yapmaları gerekir. Bunun için YouTube danışmanlık hizmeti veren firmalara başvurabilirsiniz.

Bu YouTube videonuzda yaptığınız bir müzikten, kısa film çalışmalarına kadar her konu için geçerli bir durum. YouTube işine girdiyseniz zaten çoktan birkaç kere telif hakkı talebi e-postası gelmiştir. Şimdi ise intikam almanın tam sırası olabilir. :)

Kendi bağış hesabınızı oluşturun:

İçerik üreticilerin en çok kullandığı gelir yöntemlerinden biri de kendi bağış hesaplarını oluşturmak. Patreon gibi platformlar sayesinde resmi olarak bağış toplayabilirsiniz. Örneğin gülme videolarıyla sosyal medyada birçok kez viral olan YouTuber ve gazeteci Cüneyt Özdemir de hâlâ Patreon bağışları alıyor. Bu bağışlar hem sizin için hem de ekipmanlarınızı geliştirmek için önemli bir gelir olabilir.

Kendinize bir bağış hesabı açtıktan sonra videolarınızın başında veya sonunda, açıklama kısımlarında ve kanalınızın Hakkımda kısmında bilgileri paylaşın. Takipçilerinize gelen bağışlarla neler yaptığınızı açıklayın. Çünkü aboneler verdikleri paranın nereye gittiğini bildiklerinde daha fazla bağış yapma eğiliminde oluyorlar. Yine bu bağışları yapanlarla özel iletişimde olun.

Kendi formatlarınızı oluşturun:

YouTube’da format işi biraz karışık. Sosyal medya üzerinden YouTuberların kendi aralarında yaptıkları format atışmalarını da mutlaka görmüşsünüzdür. Kendi kanalınız için elbette özgün videolar ve formatlar oluşturmalısınız. Aksi takdirde zaten izlenme ve abone sayınız artmayacaktır. Bizim bahsettiğimiz formatlar ise markalara özel içerikler. Bunu yaparak çok ciddi gelirler elde edebilirsiniz.

Markalar YouTube üzerinden yaptıkları reklamlarda genellikle özel format olmasını istiyorlar. Bu noktada maalesef hâlâ tekrar eden format içeriklerini görüyoruz. Bu tarz sponsorlu içerikler için kafanızda canlanan özel formatlar varsa mutlaka not alın ve geliştirin. Daha sonra bu formatı satabileceğiniz markalarla iletişime geçin ve fikirlerinizi güzelce anlatın. Format satma işini yine bir danışman firma aracılığıyla yapmanız daha sağlıklı olabilir.

YouTube para kazanma yolları listemizin sonuna geldik. Hayalinizde ünlü bir YouTuber olmak varsa ve para kazanmak istiyorsanız, bu tekniklerin hepsine iyice hakim olmanız gerekiyor. Her şeyin başı abone sayısı ve izlenme rakamları olduğunu belirtmekte de fayda var. Bu nedenle özgün içerikler ve formatlar üretmeye özen gösterin. Gündemi yakından takip edin ve buna göre içerikler de oluşturmayı unutmayın.