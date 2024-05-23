Google, YouTube için oluşturduğu tartışmalı tasarımı bir kez daha test etmeye başladı. Yeni tasarım, geçtiğimiz aylarda test edilmiş ve olumsuz yorumlar nedeniyle kaldırılmıştı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube için bir süredir yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. Hatta bu yeni tasarım, geçtiğimiz aylarda küçük bir kullanıcı kitlesine sunuldu. Ancak kullanıcılar, yeni tasarımdan "nefret ettiler". Hâl böyle olunca Google, YouTube için hazırladığı yeni tasarımı geri çekmişti.

Ancak şimdi, Google'dan pek de beklenmeyen bir hamle geldi. YouTube'un çok tartışılan tasarımı, kullanıcılar tarafından yeniden görülmeye başladı. Şirket, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak daha fazla kullanıcıdan geri bildirim almaya çalışıyor gibi görünüyor.

YouTube'un yeni tasarımı işte böyle olacak

Kullanıcılar, YouTube'un yeni tasarımında daha büyük bir görüntüleme alanı ile karşılaşacaklar. Videonun başlığı ve açıklama bölümü ise ekranın sağ tarafına kaydırılacak. Bu kısım, videoya gelen yorumlara da ev sahipliği yapacak. Videonun hemen altında ise önerilen videolar bölümü yer alacak.

YouTube'un yeni tasarımının akıbeti henüz belli değil. Şirket, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Kullanıcılar ise yeni tasarımı eleştirmeye devam ediyorlar. Bakalım Google, kullanıcının sesine mi kulak verecek yoksa kendi bildiğini mi okuyacak...