YouTube’da video oynatılmadan önce çıkan reklamlar, asıl videonun kendisinden daha hızlı ve yüksek kaliteli olabiliyor. Elbette ardında yatan birkaç faktör var. Bakalım nelermiş?

YouTube’u Premium olarak kullanmıyorsanız bilirsiniz, bazen videolar zor yüklenirken reklamları kolayca açılır.

Gelin, bu tuhaf durumun nedenlerini birlikte keşfedelim.

Önbellekleme ve sunucu önceliği var.

YouTube’daki reklamlar, videolardan daha önce yüklendiğinden tamamen yüklenmiş, bir sunucuda depolanmış oluyor. Öte yandan asıl video, internet hızına bağlı olarak anlık yükleniyor. Bu yüzden video donabiliyor.

Reklamlar, farklı sunuculardan yüklenebiliyor ve yüksek öncelikli bant genişliğine sahip oluyorlar. Asıl video ise daha düşük öncelikli sunuculardan yükleniyor.

Ayrıca reklamlar çoğunlukla kısa süreli ve küçük boyutlu olduğundan donmama, daha hızlı yüklenme ihtimali daha yüksek.

Reklamların önemi en büyük etken.

YouTubei gelirinin büyük bir kısmını reklamlardan elde ediyor. Bu nedenle en öneml öncelikleri, reklamların problemsiz oynatılması. Yani videonun kendisi aslında reklamın oynatılması için bir yem gibi bir şey.

Bu yüzden reklamların kusursuz bir şekilde oynatılabilmesi için daha çok çaba harcanıyor. Sonuç olarak, video zor yüklense bile kusursuz olan videolar karşımıza çıkıyor. “İşte bunlar hep kapitalizmin oyunları yeğenim…” diyerek özetleyebilir miyiz?

Son olarak da trajikomik bir video bırakalım:

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