YouTube CEO'su Neal Mohan, platformun en çok hangi cihazda kullanıldığını açıkladı. Yapılan açıklama, oldukça şaşırtıcıydı.

Dünyanın en popüler çevrim içi video ve podcast platformu YouTube'un CEO'su Neal Mohan, çok ilginç bir açıklama yaptı. Neal Mohan'ın açıklaması, YouTube ile ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak türden.

"YouTube'u en çok nerede kullanıyorsunuz?" diye sorsak, pek çoğunuz akıllı telefon cevabını verir. Aslında bu mantıklıdır. Elimizin altındaki bir cihazda YouTube izlemek kolaydır. Ancak YouTube CEO'su tarafından yapılan açıklama, durumun çok da böyle olmadığını gözler önüne seriyor.

YouTube en çok televizyonlarda kullanılıyor!

Neal Mohan tarafından yapılan açıklamaya göre YouTube, sanılanın aksine en çok akıllı telefonlarda kullanılmıyor. CEO, YouTube'un en çok televizyonlarda kullanıldığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, YouTube'un TV sürümünde günlük 1 milyar saat geçiriyorlar.

YouTube CEO'suna göre platformun en çok televizyonlardan izlenmesinin bazı nedenleri var. Bunların başında gelen şey de YouTube TV uygulaması için yapılan güncellemeler. YouTube CEO'su, yapılan çalışmalar ile YouTube TV uygulamasının "tam teşekküllü yayın hizmeti" gibi görünmesini sağladıklarını belirtiyor.