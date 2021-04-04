Bugüne kadar uygunsuz dile sahip videolardan para kazanma özelliğini kaldıran YouTube, yeni paylaştığı duyuruyla bu konuya biraz daha esneklik getirdiğini açıkladı. Şirket, içerik üreticilerinin nasıl ifadeler kullanabileceklerini detaylı bir şekilde listeledi ve örnekledi.

YouTube'da bir içerik üreticisiyseniz ve oluşturduğunuz içerikler üzerinden para kazanmak istiyorsanız, kullandığınız dile ve videodaki içeriklere bir hayli dikkat etmeniz gerekiyor. Zira YouTube, videolarında uygunsuz dil (ağır küfürler veya argo sözcükler) içeren içeriklere izin vermiyor. Bu politika, bugüne kadar binlerce YouTube içerik üreticisinin aşırı küfür ve diğer yönerge ihlalleri nedeniyle platformdan kaldırılmalarını dahi sağlamıştı.

Videolarda çok ağır küfürler ve argo sözcükler kullanılmadığı sürece içerik üreticileri sert yaptırımlarla karşılaşmıyor, yalnızca içeriklerinden kazanacakları paradan oluyorlardı. Platform, bugün yaptığı paylaşımdaysa küfür ve argo konusuna bir esneklik getirme kararı aldığını açıkladı. YouTube Yardım platformunda paylaşılan gönderide bu ayın başından itibaren politikada yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

YouTube biraz daha esnek olmaya karar verdi:

Reklamverenlere uygun içerik kurallarında güncelleme yapan şirket, "İçerik oluşturucu ve reklamveren görüşlerine dayanarak, reklamveren sektör standartlarını korumaya devam ederken daha fazla içeriğin tam para kazanmaya (yeşil simge) uygun hale gelmesini sağlamak için yönergelerimizi güncelledik." ifadesini kullandı.

Değişen politikayla birlikte içerik üreticileri, ilk 30 saniyede mizah bağlamında ve orta düzeyde küfür kullanımı aracılığıyla sunulan yetişkin temalarına izin verecek. Şirketin video içinde ve videonun görsellerinde kullanımına izin verdiği bazı örnek ifadeleri görmek için bu bağlantıya tıklayarak ilgili YouTube Yardım sayfasına ulaşabilirsiniz.

Öte yandan şirket; kolluk kuvvetleri, eğlence amaçlı ilaçlar ve ilaçlarla ilgili içerik, hassas olaylar, belgesel veya haber içeriğinden para kazanma konusunu da genişlettiğini açıkladı. Ayrıca tartışmalı konular hakkında yapılan objektif tartışmaların yer aldığı videolarda da para kazanmanın genişletildiği açıklandı. Tüm bu değişikliklerle birlikte "Oyunlar ve para kazanma" başlıklı politika da güncellendi.