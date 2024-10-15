YouTube Music, çalma listesi kapağını kendi kütüphanenizden istediğiniz bir görsel yapmayı sağlayacak bir özellik test ediyor.

Dünyanın en önde gelen müzik platformlarından olan YouTube Music, düzenli olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için hamleler yapıyordu. Şimdi ise gerçekten de “Neden şimdiye kadar yoktu?” diyeceğiniz bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Bazı aboneler, Reddit’te yaptıkları paylaşımda bu yeni özelliği fark ettiklerini belirttiler. Özellik, kullanıcının çalma listelerine kendine özel kapak fotoğrafı eklemesine olanak tanıyor.

Kendi galerinizden istediğiniz fotoğrafı listelerin kapağı yapabileceksiniz

*SlimSamurai13 (Reddit)

Tıpkı Spotify gibi bir işleve sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu yenilik, ister kendinize ait isterseniz de o listeye uygun gördüğünüz kendi kütüphanenizden fotoğrafı listenin kapağı yapmanızı sağlayacak. Böylece çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşanabilecek. Her listenin havasına göre bir görsel eklemek mümkün olacak.

Çalma listesi fotoğraflarını istediğiniz bir görsel yapma, YouTube Music kullanıcıları tarafından çok isteniyordu. Bu yüzden çok sevindirici olacağını söyleyebiliriz. Platformun hâlihazırda yapay zekâyla liste kapağı oluşturmayı sağlayan bir özelliği vardı. Ancak kesinlikle bununla aynı değildi. Listelerin kapağına normalde albüm görsellerinin eklendiğini belirtelim.

Görüntülere baktığımızda direkt olarak çalma listesinin kapağına bastığınızda karşınıza “Kütüphaneden Seç” seçeneği çıkacağını görebiliyoruz. Sonrasında ise uygun olacak şekilde kırpıyorsunuz. Mobilde de benzer bir şekilde çalışacağını düşünebiliriz.

Özellik, test aşamasında ve çok az sayıda kullanıcı tarafından erişilebilir durumda. Bu yüzden şu anda görememeniz normal. Ne zaman geniş çapta çıkış yapacağını bilmiyoruz.