YouTube'un kısa video formatı olan Shorts videoları artık Dislike butonunu içermeyecek.

YouTube, Shorts videolarındaki Dislike butonunu kaldırarak yerine Kaydet butonunu getiren yeni bir kullanıcı arayüzünü test etmeye başladı.

YouTube'un bu yeni arayüz değişikliği, şimdilik sınırlı sayıda mobil kullanıcı ile test aşamasında ve tabiri caizse Shorts videolarına dislike atmayı oldukça zor bir hâle getiriyor. Kullanıcılar artık bir Shorts videosuna Dislike atmak istediklerine, videoda yer alan üç noktalı menüye dokunduktan sonra gerçekleştirebiliyor.

Bu yeni arayüzün amacı, kullanıcıları videoları daha fazla oynatma listelerine eklemeye teşvik etmek gibi görünüyor. Kaydet butonunun ana arayüze getirilmesiyle birlikte, kullanıcılar videoları kolayca listelerine ekleyebilecek.

Dislike butonu artık gizleniyor

Shorts videolarının hızlı yapısı göz önüne alındığında, birçok kullanıcı bu butonu daha sık kullanmaya başlayabilir çünkü artık ek bir işlem yapmaları gerekmiyor. Öte yandan ise Dislike seçeneğinin kolayca erişilebilir bir alandan kaldırılmış olması, kullanıcıların beğenmedikleri videoları belirtmeden doğrudan geçmelerine neden olabilir.

Kaydet butonu sayesinde videolar yeni veya mevcut bir oynatma listesine eklenebiliyor ve kullanıcılar daha sonra bu içeriklere kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca oynatma listelerinin paylaşılabilir olması, arkadaşlarınızla içerik paylaşmayı da kolaylaştırıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu değişiklik şimdilik test aşamasında ve Google’ın bu yeni düzeni tüm kullanıcılarına sunup sunmayacağı şimdilik belirsiz.