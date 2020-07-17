Bir YouTuber, Kaptan Amerika’nın Kalkanını Yaptı

the Hacksmith isimli bir YouTube kanalı, üzerinde dahili bir ark reaktörü bulunan Kaptan Amerika kalkanı geliştirdi. Sinema filmlerindekine oldukça benzeyen bu kalkan, içerisinde bulunan lazerler sayesinde bir balonu patlatabiliyor.

Marvel evreninin süper askeri Steve Rogers, ya da bilinen adıyla Kaptan Amerika’yı bilmeyeniniz yoktur. Çizgi romanlardan sinema filmlerine kadar Marvel evreninde büyük bir yer taşıyan bu süper kahraman, gücünü adamantium ve vibranium metallerinin karışımı ile yapılmış benzersiz bir kalkandan alıyor.

Sinema filmlerinde Kaptan’ın elinden hiç inmeyen bu kalkan, gerçek hayatta kulağa biraz çılgınca geliyor olabilir. Aslında pek de haksız sayılmazsınız zira ne kalkanın hammaddesi ne de kalkanın yapabildikleri gerçek hayatta var olmayan şeyler. Ancak bir YouTuber, Rogers’a gücünü veren bu kalkanı gerçek hayatta inşa etti. Üstelik kalkanda dahili bir ‘ark reaktörü’ bile yer alıyor.

YouTuber Hacksmith’in geliştirdiği Kaptan Amerika kalkanı:

Bilmeyenler için aynı zamanda bir mühendis olan YouTuber ‘Hacksmith’, popüler kültürden ilham alarak pek çok fantastik aleti geliştirmesiyle biliniyor. Daha önceleri Kingsman’in şemsiyesi ve jetpack gibi pek çok fantastik alet inşa eden ünlü YouTuber, bu videosundaysa dahili ark reaktörü bulunan bir Kaptan Amerika kalkanı geliştirdi.

Kalkanda yer alan reaktör, tahmin edebileceğiniz gibi gerçek değil ve lazerlerden oluşuyor. Bu lazerler, gücünü çok fazla soğutma gerektiren bir güç kaynağından alıyor. Buna rağmen lazerler, balonları patlatmaya ya da bir tahta parçasını oymaya yetecek kadar güç üretebiliyor.

Ünlü YouTuber, bu kalkanı oluştururken 2014 yılında piyasaya sürülen dövüş oyunu Marvel Şampiyonlar Turnuvası’ndan ilham aldı. Kalkan, oyunda alternatif bir dünyada Kaptan Amerika olan Civil Warrior karakteri tarafından kullanılıyor.

Peki, siz YouTuber Hacksmith tarafından geliştirilen bu Kaptan Amerika kalkanı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.