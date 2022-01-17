YouTuber’ların İçerikleri İzinsiz Şekilde NFT Olarak Satıldı

Gün geçtikçe NFT işi garip bir hâl almaya başlıyor. NFT’lerin ne kadar mantıklı olup olmadığı hâlâ bir tartışma konusuyken NFT’lere dair ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bazı ünlü YouTuber’ların ve influencer’ların yer aldığı içeriklerin, onlardan izinsiz olarak NFT’ye dönüştürülüp satıldığı ortaya çıktı.

StakeTheWeb adlı bir OpenSea kullanıcısı, internet üzerinden influencar’ları ve YouTuber'ları içeren görüntülerden oluşan NFT'ler satıyor, hem de onlardan izinsiz bir şekilde. Popüler YouTube oyun kanalı sahipleri Jim Sterling ve Caddicarus, bu NFT koleksiyonuna dahil edilen ünlülerden yalnızca birkaçı. Benzer durum yaşayan pek çok ünlü YouTuber'ın olduğu biliniyor.

Bu NFT setleri OpenSea tarafından kaldırılmış olsa da daha az popüler olan influencer’ları içeren bazı NFT’ler hâlâ sitede duruyor. Garip bir şekilde bu NFT’ler, içerdiği influencer veya YouTuber’ın YouTube kanal adresini barındıran benzersiz bir URL de içeriyor.

Bazı ünlülerin görüntüleri onlardan izinsiz porno dergi kapağında NFT’ye dönüştürülmüş ve satılmış:

Bazı kullanıcılar bir influencer’ın görüntüsünü bir NFT'ye dönüştürmekten ve onu satmaktan daha fazlasını yapıyor. Santa Monica Studios'tan Alanah Pearce, bir tweetinde bir porno dergisinin kapağına yüzünün yerleştirildiği görselin NFT olarak satışa çıkarıldığını belirtti. Adult Erotic Arts hesabının photoshoplu ünlüleri içeren NFT’leri satışa koyduğu bildiriliyor. OpenSea ise bu hesabı şu an silmiş durumda.

OpenSea, bu tür durumlarla mücadele ettiklerini belirttikleri açıklamasında "Bu amaçla NFT'leri listeden çıkarma ve bazı durumlarda intihal içerik kullanarak satmak politikamıza aykırıdır. Topluluğumuzu ve üreticilerimizi korumak ve güçlendirmek ve daha hızlı hareket edebilmek için çabalarımızı müşteri desteği, güvenlik ve site bütünlüğü üzerinde aktif olarak genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.