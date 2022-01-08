2022’de Dünyayı Değiştireceğine İnanılan 10 NFT Trendi

2022, NFT’lerin yılı olacak. 2021’de bile büyük bir ses getiren ve hâlâ saçma olup olmadığı tartışılan NFT’ler, Metaverse ile birleştirilince geleceğin en büyük pazarlarından biri olabilir. Gelin 2022’de popüler olacağı düşünülen 10 NFT trendine bir göz atalım.

2021 yılında çıkan NFT’ler, dünyayı birbirine kattı ve herkes tarafından tartışılmaya devam ediyor. Gerekli mi gereksiz mi olduğu, saçma mı mantıklı mı olduğu başka bir konu, biz bugün NFT’lerin geleceğini konuşacağız.

NFT’lerin geleceğinden bana ne diyebilirsiniz ancak bu NFT trendleri, isteseniz de istemeseniz de internetin bir noktasında karşınıza çıkacak. Eğer NFT’lerle ilgileniyorsanız 2022’de dünyayı değiştireceğine inanılan NFT trendlerine gelin birlikte bir göz atalım.

NFT Avatarlar

NFT'lerin geleneksel IP oluşturmaya göre avantajı, daha geniş bir markanın bir parçasına sahip olabilmeniz ve bundan para kazanabilmenizdir. Bored Ape Yacht Club ve StereoheadZ gibi NFT'ler, kullanıcıların grup için kendi sanatlarını üretmelerini sağlayarak sanatçılar, animatörler ve müzisyenlerden oluşan bir topluluğa yeni bir yaratıcılık olanağı sağlıyor. 2022’de bunu daha çok görebiliriz.

Topluluğun sahip olduğu markalar

Bir blok zinciri ve NFT kullanmak, birincil ve ikincil yeniden satış hakları sunarak bir sanatçıya çalışmalarının gelecekteki kullanımı için her zaman ödeme yapılmasını sağlayacak. Bir IP'nin kontrolünün gevşetilmesi ve topluluğa açık hale getirilmesi, yaratıcılık imkanını artırır ve sanatçılara her aşamada girdileri ve çalışmaları için ödeme yapılmasını sağlar.

Topluluk liderliğindeki işaretleme ve markalaştırmaya yönelik bu tür bir yaklaşım, yeni ürünleri tanıtmak için NFT topluluklarına ve gruplarına yönelecek büyük şirketlerde bile bir yer bulacaktır. Bir Bored Ape NFT’si yaratır ve avatar dökümü için ayarlarsanız, sanatınız önümüzdeki yılbaşında bir Coca-Cola reklamında bile olabilir.

Ethereum 2.0

NFT’lerin bir kötü yanı bir tanesini yaratmak için çok fazla karbon ayak izi oluşturulması gerekmesi. Bir Ethereum blok zincirinin transferi, ortalama bir hanenin bir buçuk günlük elektrik harcamasına eş değer bir enerji harcıyor. Ethereum aynı bir araba gibi benzin harcıyor ve bunun böyle olması gerekmiyor. 2022 yılında daha az enerji tüketen Ethereum 2.0 hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.

Oyunlardan NFT kazanmak

Oyunlar, NFT’ler için çok büyük önem taşıyacak. Ubisoft gibi AAA oyun yapımcıları oyuncuların gerçek değeri olan oyun içi eşyaları satın alması ve kilidini açması için bir blok zinciri satın aldığını biliyoruz. 2022 yılında bu gibi olaylarda artış göreceğiz. Axie Infinity de ‘oyna-kazan’ mantığında olan başka bir oyun, oyuncular oyunu oynayarak NFT ödüllerinden saatte 15 dolar kazanabiliyorlar.

Metaverse ve Apple

Metaverse gerçek anlamıyla 2022’de başlayacak ve NFT’ler bu teknolojinin merkezi olacak. Blok zincirin avantajları, kripto birimler ve NFT’ler direkt olarak Metaverse’ün içinde sunulacak. Ancak şimdilik sadece Apple’ın arayüze ve kullanıcı deneyimine yaklaşımı sebebiyle Apple ile başlayacak gibi görünüyor. Söylentilere göre Apple’ın VR seti, Metaverse için biçilmiş kaftan olacak ve fiyatı 3000 dolar civarında olacak.

Web 3.0

Web'in daha önceki versiyonları, okumaya (verileri görmeye) ve yazmaya (sosyal medya) yönelik iken Web 3.0, Decentraland ve Fortnite gibi oyunlarda sahip olmaya ve ödüller almaya yönelik. İnternetin NFT'lerle evrimi kol kola gidiyor ve 2022'de gerçekten başlayacak gibi görünüyor.

Müzik NFT’leri

2022 yılı Müzik NFT’lerinin yılı olacak. Hatta Metaverse’de sahne alan ‘The NFT’s’ adında dijital bir müzik grubu bile kuruldu. Bir de Bored Apes adında bir dijital müzik grubu var ve çıkan tüm müzikleri birer NFT. Stationhead isimli yeni bir canlı müzik yayını platformu projesi mevcut. Bu radyovari proje, hem gerçek dünyada hem de Metaverse’de yayınlanıyor olacak.

Gerçek dünya deneyimleri

NFT’ler her ne kadar dijital olsa da fiziksel olarak bir sanat galerisi sergisi açılabilir ki bu çoktan yaşandı. İnsanlar NFT projelerini sergilerdeki dijital ekranlardan açık artırmaya çıkarabilir veya sadece sergiye sunabilir. Bored Ape Yacht Club NFT sahipleri bunu yapmaya başladılar bile. New York’ta düzenlenen bir sergide insanlar, NFT’lerini sergilediler.

Dijital etiketleme ve sahiplik

NFT’ler şu anda sadece resim ve müzik gibi sanat işlerinde bulunuyor ancak gelecekte her şeyin içinde NFT olacak. Örneğin tohumlarda, yemeklerde ve mobilyalarda onların kime ait olduğunu belirten dijital ayak izleri olacak. Mesela Adele bir mağazadan bir kazak aldığında ve sonradan onu sattığında onun Adele’e ait olduğu kesin olarak bilinecek ve değeri artacak.

Kişilik NFT’leri

2022’de uygulamalar sanatçıların bir NFT personası olmalarını sağlayacak. Artık sosyal mecrada insanlar kendileri değil ürettikleri veya satın aldıkları NFT’ler olacak ki bu olay çoktan başladı. Müzisyen Teflon Sega, şu anda sadece Metaverse’de var ve orada sahne alıyor. Gelecekte dijital kimliğiyle var olan sanatçıların sayısı artacak.