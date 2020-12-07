YouTuber Logan Paul, dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather Jr.'la dövüşecek. 20 Şubat'ta gerçekleşecek karşılaşma, Fanmio isimli bir platform üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmayla ilgili açıklamalarsa, her iki tarafın da kendine çok güvendiğini gözler önüne seriyor.

Logan ve Jake Paul isimli etkileşim delisi YouTuber kardeşler, kullanıcılara ulaşabilmek için elinden geleni yapıyorlar. Bugüne kadar ilginç projelere imza atan YouTuberlar, sporcu kişilikleri sayesinde de kimi zaman dövüş müsabakalarıyla karşımıza çıkıyorlar. Bu bağlamda Jake Paul, kısa bir süre önce eski UFC şampiyonu Conor McGregor'a bir teklif götürmüştü. Şimdiyse benzer bir hamle, Logan Paul'dan geldi.

Logan Paul'un meydan okuduğu kişi, boks sporunun yıldızlarından olan Floyd Mayweather Jr. 50'ye 0 gibi etkileyici bir rekorun sahibi olan Mayweather Jr., beş farklı ağırlık sınıfında dünya birinciliklerinin sahibi. Ayrıca bu boksör, bir Olimpiyat Oyunları etkinliğinde de bronz madalya kazandı. İşte bu denli başarılı bir boksör, 20 Şubat'ta dünyaca ünlü YoTuber Logan Paul'la karşı karşıya gelecek.

Yapılan açıklamalar, karşılaşmanın ne kadar sert geçeceğinin bir göstergesi

Floyd Mayweather Jr., konuyla ilgili açıklamalarında YouTuber kardeşlerin, dövüş tutkusunu değerlendirdi. Boks ve dövüşün "çocuk oyunu olmadığını" söyleyen ünlü boksör, YouTuber kardeşleri pek de önemsemedi. Hatta bu açıklamalar, YouTuber kardeşleri de kızdırdı. Jake Paul'un Mayweather Jr.'a cevabı, NBA yıldızı Nate Robinson'u nasıl nakavt ettiğini anlatmasıydı.

Sadece bu açıklamayla yetinmeyen Jake, Mayweather Jr.'la alay da etti

Jake, YouTuber olarak dövüşmesinden rahatsız olmadığını söyledi. Mayweather Jr..'la ilgili düşüncelerini de anlatan YouTuber, boksörün artık 50 küsür yaşına geldiğini, 150 cm boyunda olduğunu, emekli olması gerektiğini söyledi. Buradaki çocuğun Mayweather Jr. olduğunu, biraz ilgi istediğini ifade eden Jake Paul, ünlü boksörün YouTuberlara sataşarak gündeme gelmeye çalıştığını belirtti. Yalnız Jake Paul'un bu açıklamaları tam manasıyla doğru değildi. Mayweather Jr., henüz 43 yaşında ve boyu da 170 cm'nin üzerinde. Yani kardeşi, şubat ayında tahminlerinden çok daha dinç bir Mayweather Jr. ile karşı karşıya gelecek.

Dünyaca ünlü bir YouTuber ile dünyaca ünlü bir boksörün karşılaşması, "Fanmio" isimli bir platform üzerinden yayınlanacak. Boks tutkunları, bu karşılaşmayı izleyebilmek içinse daha şimdiden bilet alabiliyorlar. Karşılaşma günü yaklaştıkça yükselecek bilet fiyatları, an itibarıyla 24,99 dolar (yaklaşık 235 TL). Karşılaşma günü geldiğinde ise 69,99 dolar (yaklaşık 550 TL) karşılığında bilet alınıp, karşılaşmaya dahil olunabilecek.