Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine göre, hızlı kargo ve posta yoluyla gelen ürünlerin değerine nakliye masrafları da eklenecek.

Yurt dışından gelen kargolara yeni düzenleme geldi. Bakanlık, posta ve hızlı kargo ile taşınan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapan yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ürünlere nakliye giderleri de dahil edilecek.

Ürün bedeline nakliye giderleri de eklenecek

Yeni düzenlemeyle birlikte, yalnızca hava yolu veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı yapmak isteyen şirketlerin 10 milyon lira, her iki yolu birden kullanmak isteyenlerin ise 20 milyon liralık teminat mektubu ibraz etmesi gerekecek. Daha önce bu tutarlar sırasıyla 1 milyon ve 2 milyon lira olarak uygulanıyordu. Teminat mektubu şartını karşılamayan firmaların yetkileri askıya alınacak.

Aynı zamanda kargo ile gelen ürünlerin gümrük işlemlerinde, eşyanın kıymeti belirlenirken nakliye ücretleri de dikkate alınacak. Ürün bedeli, faturaya veya diğer ödeme belgelerine göre tespit edilecek. Belge eksikliği ya da beyan edilen kıymetin düşük bulunması durumunda ise gümrük idaresi, ilgili mevzuat kapsamında bir değerlendirme yapacak.

Yeni düzenleme kapsamında, mevcut yetkili kargo şirketleri, 1 Temmuz'a kadar teminat mektuplarını yeni tutarlara uygun hale getirmek zorunda. Belirlenen sürede güncellenmeyen teminatlar nedeniyle ilgili şirketlerin faaliyet yetkileri geçici olarak durdurulabilecek.