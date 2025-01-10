CES 2025'te kargolarınızı hırsızlardan koruyarak güvenli bir şekilde teslim edilmelerini sağlayacak akıllı teslimat kutusu tanıtıldı. Bu kutu, çelik kablo, yapay zekâ desteği, otomatik alarm ve canlı görüntü sağlayan kamera gibi özelliklerle geliyor.

İstediğimiz ürünü online olarak satın alıp eve sipariş etmek, internetin bize getirdiği en büyük kolaylıklardan biriydi. Ancak bazı problemleri de beraberinde getirebiliyordu. Öyle ki her yıl dünya çapında milyonlarca kargo çalınıyor. Teslimat şirketleri de buna çözüm bulmanın yollarını arıyor.

CES 2025’te boy gösteren DoorBox isimli şirket, yepyeni bir ürün tanıttı. Bu akıllı teslimat kutusu, siparişlerinizin çok daha güvenli bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak.

Yapay zekâ destekli kutu, hırsızlık olaylarını engellemeyi amaçlıyor

Smart DoorBox.ai ismini alan ürün, tamamen hırsızlığa karşı dayanıklı bir şekilde tasarlanmış. Cihazda canlı kamera akışı ve alarm var. Bu alarm, kutu kurcalandığında etkinleşiyor ve sahibini uyarıyor.

Sistem, yapay zekâdan destek alan bir otomatik kilit mekanizmasına sahip. Bu şekilde doğru kişiye teslim edildiğini anlayabiliyor ve evde olmasanız bile sorunsuz teslimat sağlıyor. Ayrıca kapı koluna veya diğer sabit nesnelere bağlanabilen çelik bir kabloya da sahip. 362 kilograma kadar güce dayanıklı olduğu belirtilen kablonun kırılması neredeyse imkânsız.

Şüpheli bir durum yaşandığında otomatik etkinleşebilen alarm, 125 desibellik ses çıkarabiliyor. Alarm çalmaya başladığında kullanıcıya mobil uygulama üzerinden bildirim gidiyor. Böylece hızlı aksiyon alınması amaçlanıyor. Manuel olarak alarmı kapatamak mümkün. Ayrıca uygulamanın güvenlik kamerası olarak da kullanılabileceğini belirtelim. Başta söylediğimiz canlı görüntüler, buradan paketin sahibi tarafından izlenebiliyor.

Uygulamayı kullanarak paketi uzaktan açmanız da mümkün. Yani ailenizden biri açmak istediğinizde telefonunuz yoluyla kilidini açabileceksiniz. Kargoların güvenliği konusuna çağ atlatma potansiyeline sahip bu ürün, 400 dolarlık fiyattan satışa sunulacak. Uygulama için ise 20 dolarlık aylık abonelik gerekecek.