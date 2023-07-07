Yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt harcı 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükseltildi. Peki bu durumda yurt dışından iPhone getirmenin maliyeti nasıl değişti? Tüketici hala kârlı mı?

Cuma gününe hızlı bir başlangıç yaptık. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hem KDV'ye hem de yurt dışından getirilen akıllı telefonların kayıt ücretlerine zam yapıldı. Artık yurt dışından telefon satın almaya kalkan bir vatandaşın, Türkiye'ye getirdiği zaman 20 bin TL IMEI kayıt ücreti ödemesi gerekecek. Bu tutar, bugüne kadar 6.091 TL olarak uygulanıyordu.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan bu karar tüketiciyi nasıl etkileyecek? Şimdi sizlerle, hayali bir kurgu üzerinden ABD'den en ucuz iPhone 14 ile en pahalı iPhone 14 Pro Max getirtmenin maliyetini hesaplayacağız. Lokasyonu ABD seçmemizin nedeni, iPhone'ların en uygun fiyata anavatınında satılıyor olması. Avrupa'da gittiğimizde euro fiyatlarla karşılaşacağımızdan fiyat da artmış oluyor.

iPhone 14 ile iPhone 14 Pro Max'i yurt dışından getirmek, bugüne kadar kaç paraya patlıyordu?

Hesap kitap işine geçmeden önce, yurt dışından getirilen herhangi bir akıllı telefon için neler yapılması gerektiğini anlatalım. Diyelim ki bir tanıdığınız aracılığıyla yurt dışından telefon getirtmek istiyorsunuz. Telefon Türkiye'ye geldiği zaman yapmanız gereken tek şey, IMEI kaydını işletmek. Bunun için bugüne kadar telefonun parası ile IMEI kayıt ücreti için 6.091 TL ödeme yapılıyordu. Buna göre şöyle bir hesaptan bahsedebiliriz:

Model Telefon Fiyatı + IMEI Kayıt Ücreti Toplam Maliyet iPhone 14 (128 GB) 799 dolar (20.861 TL) + 6.091 TL 26.952 TL iPhone 14 Pro Max (1 TB) 1.599 dolar (41.749 TL) + 6.091 TL 47.840 TL

iPhone 14 ile iPhone 14 Pro Max'in güncel Türkiye fiyatları şöyle:

Model Türkiye Fiyatı iPhone 14 (128 GB) 47.499 TL iPhone 14 Pro Max (1 TB) 85.999 TL

Bu hesaba göre ABD'de yaşayan bir arkadaşı aracılığıyla Türkiye'ye akıllı telefon getiren bir birey, iPhone 14'te 20.547 TL, iPhone 14 Pro Max'te ise 38.159 TL kâr ediyordu. Dahası, Türkiye'de iPhone 14 fiyatına ABD'den en dolu iPhone 14 Pro Max'i alabiliyordu. Şimdi de gelen zamlar sonrası duruma bakalım.

iPhone 14 ile iPhone 14 Pro Max'i yurt dışından getirmek, bundan sonra kaç paraya patlayacak?

Model Telefon Fiyatı + IMEI Kayıt Ücreti Toplam Maliyet iPhone 14 (128 GB) 799 dolar (20.861 TL) + 20.000 TL 40.861 TL iPhone 14 Pro Max (1 TB) 1.599 dolar (41.749 TL) + 20.000 TL 61.749 TL

Öyle bir duruma gelmiş bulunuyoruz ki ABD'den iPhone getirtmenin maliyeti, IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye yükselmiş olsa da hala uygun. Hem de yenilir yutulur seviyede değil.

iPhone 14'ü Türkiye'den almak yerine ABD'den aldığımızda cebimizde kalan para: Model Kâr iPhone 14 (128 GB) 6.638 TL iPhone 14 Pro Max (1 TB) 24.250 TL

Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar ile vatandaş yurt dışından iPhone getirtmek isterken, eskisi kadar kârlı olmayacak. Ancak ABD'de 1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max satın alabildiğiniz 61 bin 749 TL ile Türkiye'de 256 GB'lik iPhone 14 Pro'yu (65.499 TL) satın alamıyorsunuz...

NOT: Yukarıda yapmış olduğumuz hesaplar, söz konusu iPhone modellerinin bir tanıdık vasıtasıyla getirilmesi halinde geçerli. Bu hesaplara pasaport, vize, yol, konaklama ve diğer giderleri eklediğimizde Türkiye'den ABD'ye gidip iPhone alıp dönmenin pek de kârlı bir yanı olmadığını söyleyebiliriz. Tabi "Gezdiğim yanıma kâr kalır" diye düşünmüyorsanız...

NOT 2: İçeriğimizde referans model olarak iPhone 14'ü almamızın nedeni, telefonun bedeli ne olursa olsun IMEI kayıt ücretinin tüm telefonlar için sabit olması. Dolayısı ile yeni IMEI ücreti ile 'uygun fiyatlı' herhangi bir telefonu yurt dışından almanın hiçbir kârlı yanı olmadığını söyleyebiliriz.