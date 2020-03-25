Devlet hizmetlerinden faydalanmak ya da e-Devlet üzerinden işlem yapabilmek için sahip olmanız gereken e-Devlet şifresinin nasıl alındığını anlattık. Ayrıca e-Devlet'e diğer giriş yöntemleriyle birlikte popüler e-Devlet hizmetlerini derledik.

2008 yılında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanımına sunulan e-Devlet ya da resmi ismiyle e-Devlet Kapısı’na, sahip olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapabiliyorsunuz. Vatandaşların kullanımına sunulduğu günden beri altyapısını geliştirmeye devam eden sistemi kullanmak için mutlaka e-Devlet şifresi sahibi olmalısınız.

Devlet hizmetlerinden online olarak faydalanmanızı sağlayan sisteme giriş için gerekli e-Devlet şifresi ilk kez alınacağı zaman internet üzerinden alınamıyor. Eğer daha önce bir e-Devlet şifresi almadıysanız, sizin için nasıl şifre alınacağını, hangi belgelerin gerekli olduğunu, ödemeniz gereken ücreti ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz işlemleri detaylı olarak açıkladık.

E-Devlet Şifresi nasıl alınır?

e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak devlet hizmetlerinden yararlanmak isteyen herkesin sahip olması gereken e-Devlet şifresini almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 15 yaşını doldurmuş olmak zorundasınız. 15 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı üzerinde kimlik numarası ve fotoğrafının bulunduğu nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ehliyet gibi bir kimlik kartı ile e-Devlet şifresi alabilir.

Üzerinde kimlik numaranız ve fotoğrafınız bulunan kimlik kartı ile beraber PTT merkez müdürlüklerine ya da size en yakın yetkili PTT şubesine, e-Devlet şifresi almak için başvurabilirsiniz. e-Devlet şifresi almak yüksek güvenlik seviyesi gerektiren bir işlem olduğu için şifre işleminde yalnızca şahsi başvurular kabul ediliyor.

Şahsi başvuru yapamayan kişiler e-Devlet şifresi alma yetkili bir vekilleri ya da mahkeme kararı ile tayin edilmiş yasal vasileri aracılığıyla şifrelerini alabilirler. Yurtdışında ikamet eden T.C. vatandaşları, bulundukları bölgedeki konsolosluklardan ya da elçiliklerden e-Devlet şifrelerini alabilirler. Alınan ilk şifreler için vatandaşlardan 2 Türk Lirası, tekrar alınan şifrelerden ise 4 Türk Lirası ödeme alınır.

e-Devlet için özel olarak kullanacağınız bir şifre istemiyorsanız e-Devlet sistemine girmek için kullanabileceğiniz farklı yollar da var. İnternet bankacılığı kullanıyorsanız, elektronik ya da mobil imzanız varsa ayrıca bir e-Devlet şifresi almadan, bu bilgilerinizle giriş yapabilir ve dilerseniz kendi şifrenizi oluşturabilirsiniz.

E-Devlet şifresi alma işlemiyle ilgili genel olarak merak edilenler:

e-Devlet şifresi alma yaşı kaçtır? Cevap: 15 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e-Devlet şifresi alabilir.

15 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı e-Devlet şifresi alabilir. PTT’ye gitmeden e-Devlet şifresi alınır mı? Cevap : Eğer internet bankacılığı elektronik ya da mobil imza sahibi değilseniz PTT'ye gitmeniz gerekiyor.

: Eğer internet bankacılığı elektronik ya da mobil imza sahibi değilseniz PTT'ye gitmeniz gerekiyor. e-Devlet şifresi alma ücreti ne kadar? 2 TL. Şifre yenileme bedeli 4TL.

e-Devlet şifresi almak için gereken belgeler nelerdir? Nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ehliyet.

E-Devlet’in popüler hizmetleri:

SGK Hizmet dökümü kontrolü nasıl yapılır?

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “4A Hizmet Dökümü” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Sosyal Güvenlik Kurumu/4A Hizmet Dökümü” başlığına tıklayın. Karşınıza hizmet döküm belgeniz çıkacak. Dilerseniz bu belgeyi kaydedebilir ya da yazdırabilirsiniz.

Miras sorgulama nasıl yapılır?

Ana sayfada bulunan arama çubuğuna “Miras Sorgulama” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Adalet Bakanlığı/Veraset İlamı Sorgulama” başlığına tıklayın. Karşınıza çıkan sorgulama ekranına miras bırakacak olan kişinin T.C. kimlik numarasını yazın ve “Sorgula” butonuna tıklayın. Sonuç ekranı karşınıza çıkacaktır.

Soy ağacı sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı’nın en popüler hizmetlerinden biri olan Soy Ağacı sorgulama hizmetini kullanmak için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Soy Ağacı” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” başlığına tıklayın, soy ağacınız karşınıza çıkacaktır.

e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi nasıl kullanılır?

Ana sayfada bulunan arama çubuğuna “Kişisel Sağlık Sistemi” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Sağlık Bakanlığı/e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi” başlığına tıklayın ve hizmet sayfasına gidin. Sayfada göreceğiniz “Uygulamaya Git” butonuna tıklayarak e-Nabız sistemine ulaşabilirsiniz.

Sürücü Belgesi Başvuru durumu nasıl sorgulanır?

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Sürücü Belgesi” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Sürücü Belgesi Başvuru Durumu Sorgulama” başlığına tıklayın. Sorgulamayı kimin için yaptığınızı seçtikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayın. Sonuç karşınıza çıkacak.

Pasaport Başvuru durumu sorgulaması nasıl yapılır?

Ana sayfada bulunan arama çubuğuna “Pasaport Başvuru” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Pasaport Başvuru Durumu Sorgulama” başlığına tıklayın. Sorgulamayı kimin için yaptığınızı seçtikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayın. Sonuç karşınıza çıkacak.

IMEI numarası ile telefon sorgulaması nasıl yapılır?

IMEI numarası ile telefon sorgulaması yapmak için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “IMEI” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/IMEI Sorgulama” başlığına tıklayın. Sorgulamak istediğiniz telefona ait IMEI numarasını yazın ve “Sorgula” butonuna tıklayın.

e-Devlet üzerinden uçuş bilgileri nasıl sorgulanır?

Türkiye’de gerçekleştirilen uçuşlar hakkında bilgi almak için ana sayfada bulunan arama çubuğuna “Uçuş Bilgileri” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü/Uçuş Bilgileri Sorgulama” başlığına tıklayın. Havalimanı, hat ve uçuş seçimlerini yaptıktan sonra “Sorgula” butonuna tıklayarak uçuş bilgilerini öğrenebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden PTT gönderi takibi nasıl yapılır?

PTT gönderi takibi yapmak için ana sayfada bulunan arama çubuğuna “Kargo” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “PTT Genel Müdürlüğü/PTT Kayıtlı Gönderi Takibi” başlığına tıklayın. Barkod numaranızı girdikten sonra “Sorgula” butonuna tıklayarak kargo durumunuzu öğrenebilirsiniz.

RTÜK'e şikayet ya da yorum nasıl iletilir?

Türkiye’de yayın yapan radyo ve televizyon yayınları hakkında şikayette ya da yorumda bulunmak için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “RTÜK” yazın ve aratın. Arama sonuçlarından “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu/Şikayet ve Beğeni Bildirimi” başlığına tıklayın. Sizden istenen bilgileri yazdıktan sonra şikayetinizi ya da yorumunuzu iletebilirsiniz.

Devlet hizmetlerinden online olarak en kolay ve en hızlı şekilde yararlanabileceğiniz e-Devlet Kapısı için sahip olmanız gereken şifreyi nasıl alacağınızı, hangi hizmetleri kullanabileceğinizi açıkladık ve aklınızdaki soruları yanıtladık. e-Devlet şifrenizin size özel olduğunu ve asla başkalarıyla paylaşmamanız gerektiğini unutmayın.