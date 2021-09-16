Hürriyet'te yer alan bir habere göre Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayan okullar için yeni formül arayışlarına girdi. Bu bağlamda hafta sonu da eğitim yapılabileceği, ikili öğretime geçilebileceği ve öğretmenlerin ihtiyaca göre kaydırılabileceği düşünülüyor.

Türkiye, 6 Eylül itibarıyla yeni bir döneme girdi. 1,5 yıl gibi uzun bir süredir kapalı durumda olan okullar, koronavirüs pandemisinin gölgesinde yeniden yüz yüze eğitime başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimin ilk haftasının sıkıntısız geçtiğini söylemiş olsa da 200 sınıfın karantinaya alınmış olması, Bakan Koca'nın açıklamalarını düşündürdü...

Edinilen yeni bilgilerse yüz yüze eğitimle ilgili yeni kararlar alınabileceğini gösteriyor. Hürriyet'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, tüm bakanlıklarla sık sık temas kurup, toplantılar düzenliyor. Hatta bu toplantılar kapsamında okullar için ekstra bir bütçe oluşturulduğu, bu bütçe kapsamında 1 milyar liranın tüm okullara dağıtıldığı ifade ediyor. Üstelik görünen o ki her okul, mevcut koşullarına göre farklı tedbirleri hayata geçirmeye başlayacak.

Çocukların hafta sonları da okula gitmesi gündemde

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, her ilin Milli Eğitim müdürlüğüne çok fazla iş düştüğü ifade ediliyor. Öyle ki müdürlükler, denetiminde olan tüm okullar için ayrı ayrı karar alabilecekler. Bu bağlamda; okullara öğretmen kaydırılması, hafta sonu eğitim yapılması ya ikili eğitime geçilmesi gibi kararların koşullara göre uygulanabileceği belirtiliyor.

Edinilen bilgiler, yüz yüze eğitimin başladığı okullarda yeni bir dönemin kapıda olduğunun açık bir göstergesi. Ancak şu an için bu yeni dönemin nasıl olacağı bilinmiyor. Görünen o ki hükümet, aynı anda sınıfta bulunan öğrenci sayısını düşürmeye çalışacak ve bu sayede de öğrenci kalabalıklığını ortadan kaldırıp, temas riskini düşürecek. Okullarda neler yaşanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.