Amazon'un büyük merakla beklenen yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Sinema tarihinin en efsane serilerinden Yüzüklerin Efendisi, yeni bir diziyle evrenini genişletmeye hazırlanıyor. Amazon’un üstlendiği Yüzüklerin Efendisi dizisi için gün saymaya devam ediyorken bugün, diziyi merakla bekleyenleri heyecanlandıracak yeni fotoğraflar paylaşıldı. Yeni fotoğraflar, diziyi hem kamera lensinden, hem de kamera arkasından gösterdi.

Entertainment Weekly tarafından paylaşılan görsellerde dizide göreceğimiz bazı mekân ve karakterler yer aldı. Fotoğrafların en ön plana çıkardığı şey ise dizi setinde harcanan emek oldu. Öyle ki fotoğraflar, dizide göreceğimiz hemen her şeyin gerçek hayatta da yapılmış olduğunu, gerçek lokasyonlarda bulunacağımızı gösterdi.

Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar:

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, 2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak. Dizi, oyuncu kadrosunda Robert Aramayo, Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Ben Walker, Lenny Henry ve Max Baldry ve Simon Merrells gibi isimlere ev sahipliği yapacak.

Amazon Prime üyesi olmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Üyelikle Prime Video'ya erişimin yanında Amazon alışverişlerinizde fırsatlar yakalayabilir, Amazon Gaming avantajlarından da faydalanabilirsiniz!