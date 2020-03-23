Kitapları ve filmleriyle dünya çapında milyonlarca hayrana sahip olan Yüzüklerin Efendisi serisinin televizyon uyarlaması için çekimlerin başladığı biliniyor. Sizin için Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında bilmeniz gereken tüm detayları anlattık.

J.R.R. Tolkien tarafından yazılan Yüzüklerin Efendisi kitaplarından uyarlanan filmlerin ilki 2001 yılında vizyona girmişti. Ardından gelen serinin devam filmleriyle beraber Yüzüklerin Efendisi, pek çok dalda Oscar Ödülü’ne layık görülmüş ve film izlenme rekorları, kitaplar ise satış rekorları kırmıştı. Ardından gelen Hobbit serisi de bu başarının devamlılığını sağlamıştı. Geçtiğimiz yıl ise fantastik evrenin bir televizyon dizisine uyarlanacağı duyurulmuştu.

Serinin yapım haklarını satın alan Amazon,Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine başladı. Şimdilik Dizinin filmlerden çok farklı bir zaman dilimini anlatacağı biliniyor. Çekimlere şu an için tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ara verildi. Bilinen tüm detaylarıyla Yüzüklerin efendisi dizisini anlatıyoruz.

Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi ile ilgili Amazon tarafından açıklanan net bir tarih şu an için yok. Fakat pek çok söylentiye ve Amazon Studios Başkanı Jennifer Salke’in The Hollywood Reporter dergisine verdiği röportaja göre dizi, Aralık 2021'de yayın hayatına başlayabilir.

Jennifer Salke verdiği röportajda; çekimlerin başladığını, iki yıl içinde yayına girmesini istediklerini, hayranların 2020 yılında izlemek istediklerini bilseler de şu an için bu kadar erken bir yayın tarihini öngörmediklerini açıkladı. Bu açıklamadan sonra bir de çekimler koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği için Yüzüklerin Efendisi dizisi, belki tahmin edilen tarihten bile geç yayınlanacak. Hatta 2022 yılını beklemek gerekiğini de söyleyebiliriz.

Dizinin yazarları ve yönetmeni kim?

Pek çok hayranı hayal kırıklığına uğratsa da Orta Dünya efsanesinin televizyon uyarlamasının yönetmeni, Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yönetmeni Peter Jackson olmayacak. New York Comic Con panelinde verdiği bir röportajda bu durumu kesin bir dille ifade eden Jackson, bir hayran olarak yeni diziyi izlemek için heyecanlı olduğunu açıkladı.

Yüzüklerin Efendisi kitaplarının efsane yazarı J.R.R. Tolkien’in muhteşem hikayesini televizyon dizisine uyarlayacak yazar ekibinin başyazarları JD Payne ve Patrick McKay. Yazar ekibinde; pek çok Game of Thrones bölümünün senaryosuna imza atmış Bryan Cogman, Breaking Bad yazarlarından Gennifer Hutchinson, Hannibal yazarlarından Helen Shang, Stranger Things yazarlarından Justin Dohle ve Toy Story 4 filminin yazarlarından Stephany Folsom gibi efsane isimler bulunuyor.

Amazon tarafından televizyona uyarlanan Yüzüklerin Efendisi dizisinin yönetmenliğini Juan Antonio Bayona üstleniyor. Bayona, Jurassic World: Fallen Kingdom ve gerçek hayat uyarlaması Kıyamet Günü filmleriyle isminden sıkça söz ettirmişti. Bayona’nın, Amazon ile beş sezonluk bir anlaşma yaptığı ve aynı zamanda dizinin baş yapımcısı olarak görev alacağı biliniyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncuları kimler?

Amazon, bu konuda uzun bir süre ser verip sır vermedi. Etrafta dolanan söylentilerin artması üzerine şirket, dizi oyuncularından 15 kişinin adını açıkladı. Bu isimler; Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman. Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Ema Horvath, Markella Kavenagh. Anlaşıldığı üzere listede pek de tanıdık bir isim yok.

Amazon tarafından televizyona uyarlanan Yüzüklerin Efendisi dizisinin anlatacağı olayların, film serisinde anlatılan olaylardan farklı bir tarihte geçeceği biliniyor. Bu nedenle karakterler tanıdık olsa da, oynayan oyuncuların pek çoğu değişecek. Birçok hayran bu konuda hayal kırıklığına uğrasa da farklı tarihte geçen olaylarda filmde gördüğümüz oyuncuların oynaması, yapımcı tarafından doğru bir tercih olarak görülmüyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusu:

Yüzüklerin Efendisi filmleri, güç yüzüğünğü yok etmek için Yüzük Kardeşliği’nin kurulmasıyla başlıyor ve yüzüğü yok etme macerasında yaşananları konu ediniyordu. Yüzüklerin Efendisi dizisi ise bu olaylardan çok daha öncesinde, Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçecek olayları konu alıyor. Olayların ana karakteri ise genç Aragorn.

Tam olarak açıklanmasa da dizide Sauron’un iktidara gelişini, ırklar arasında savaşın nasıl başladığını ve güç yüzüklerinin dövülmelerini izleyeceğimiz tahmin ediliyor. Orta Dünya’nın yaratıcısı J.R.R. Tolkien tarafından açıklanmamış ya da üzerine bir sır perdesi örtülmüş bir takım konuların da dizinin yazarları tarafından açığa kavuşturulacağı düşünülüyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin bütçesi ve çekim yeri:

Amazon tarafından televizyona uyarlanan Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri için 250 milyon dolar harcanacak. Böyle yüksek meblağlar söz konusu olunca, hayranların da dizi için beklentisi artırıyor. Tıpkı filmler gibi dizi de Yeni Zelanda’nın eşsiz doğasında çekiliyor ve bütçeye uygun bir prodüksiyon ekibi çalışıyor.

Dizinin başyazarları JD Payne ve Patrick McKay, çekimlerin özellikle bu ülkede olmasını istemişler çünkü olayların geçtiği Orta Dünya’nın İkinci Çağı’na en uygun ortamın burada olduğunu söylemişler. Doğal manzaraların yanı sıra çekimler için ülkede pek çok farklı set kurulduğu da biliniyor.

J.R.R. Tolkein’in yarattığı Orta Dünya’da geçen Yüzüklerin Efendisi hikayesinin önce kitaplarına, daha sonra usta yönetmen Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanan filmlerine hayran olduk. Amazon tarafından uyarlanan Yüzüklerin Efendisi dizisiyle bu fantastik dünyaya bir kez daha hayran kalacağız gibi görünüyor.