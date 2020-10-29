Zoom, Google Meet Gibi Uygulamalara Yerli Alternatif: UZEP

Sakarya Üniversitesi, Zoom gibi video konferans uygulamalarına önemli bir alternatif olabilecek UZEP'i geliştirdi. UZEP, şu anda 15 üniversitede kullanılıyor.

Günümüzde eğitimin uzaktan devam etmesiyle birlikte online görüşmeler çok daha önemli bir hal aldı. Genelde yurt dışı kaynaklı Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gibi platformlarla konferans görüşmeleri yapılabiliyor. Bu platformlar da video konferanslarda artan ilgiden dolayı gelirlerini sürekli artırıyor.

İşte bu platformlara bir alternatif geliştirmek isteyen Sakarya Üniversitesi, bunun için Uzaktan Eğitim Platformu’nu (UZEP) devreye soktu. TÜBİTAK destekli UZEP, şu anda ülkemizde 15 üniversite tarafından kullanılıyor. Yakın zamanda tüm Türkiye’de kullanılması beklenen platformun Zoom, Teams uygulamalarına benzeyen özellikleri dikkat çekiyor.

Binlerce öğrenci katılabilecek

Projeyi geliştiren ekibin başındaki Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özmen, “UZEP’i hem kendi kaynaklarımızla hem de çok kolay kullanılabilir yaptık” dedi. Binlerce öğrencinin aynı anda derslere katılabileceğini söyleyen Özmen’in tam açıklamaları şu şekilde:

“Pandemi başladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitim bir anda bitti. Öğrencileri evine gönderdik. Derslerin devam etmesi lazım. Bir bakıldı ki bizim bu işlere yetecek bilgisayarımız yok. Böyle karmaşık bir sistemi yönetecek uzaktan eğitim merkezleri yok. Bu işi yapacak nitelikli eleman da yok. Bunlar olmadığı için çok sayıda üniversite eğitimi durdurdu. Çok biçare kalındı. Biz bunu gördük ve hemen bir sistem geliştirdik. Bu çok hızlı şekilde kullanıma alınacak bir sistem. Üniversitemizde 2 bin tane ders var. Bakıyoruz 200 tane eş zamanlı ders yürüyor. Aynı anda 6-7 bin kişi ders alıyor. Bunun sağlanması şu an çok önemli ve biz bunu 2 ay gibi kısa bir sürede yaptık.”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sunucuları yurt dışında olan uygulamaların kullanılmamasını istiyor

Prof. Dr. Özmen, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sunucuları yurt dışında olan yazılımların kullanılmamasını istediğini belirterek, “Çünkü öğrencilerin ve hocaların hepsinin ad, soyad ve kimlik bilgileri kayıtlı bu sistemlerde. Yabancı kaynaklı sistemleri kullandığınızda milyonlarca kişinin verileri de yurt dışına çıkmış oluyor. Biz tehlikeyi de ortadan kaldırdık. Kişisel verilerin korunması kanununa uygun bir sistem kurduk. Şimdi artık verilerin nerede olduğunu bileceğiz” dedi.

“İthalata bağlı bir ürün değil”

UZEP’in tamamen yerli ve milli bir proje olduğunu söyleyen Özmen, “Millî Eğitim Bakanlığı şu an Zoom kullanıyor mesela. Belki ileride onlar da ‘UZEP’ kullanmaya başlarlar. Türkiye’de yaygınlaştıktan sonra biz bunu ihraç etmeyi de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulama tasarruf da sağlıyor

Şu anda 15 üniversitede UZEP’in kullanıldığını söyleyen Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Müdürü Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum ise “Bu 15 üniversite normalde birer tane server alacaktı ve en az 1 milyon lira ödeyecekti. Bu 15 milyon lira harcanması demek. Pandemi sonrası yüz yüze eğitime dönüldüğü zaman bu serverlar atıl kalacaktı. Hem üniversitelerin hem de ülkenin kaynakları içeride kaldı” şeklinde açıklama yaptı.

Zoom’a göre önemli avantajları olduğundan da bahseden Prof. Dr. Horzum, Zoom kullanıldığında ayrıca öğrenme yönetim sistemi ve ölçme değerlendirme olmak üzere iki yazılım daha kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, "Çünkü orada dersin tamamını yapamıyorlar. Sadece dersi yapıyorlar ama dersin tekrar izlenmesi ve ders notu paylaşımı için ayrı bir yazılıma ihtiyaçları var. UZEP’in içinde bunların hepsi var. Öğrenci Yönetim Sistemi, Sanal sınıf, Ölçme Değerlendirme, Duyuru Modülü ve Raporlama Modülü ile 5 bileşenden oluşuyor. Zoom, Teams ve Meets gibi uygulamalar sadece sanal sınıfları yapmayı sağlıyor. Bizim yazılımımız hem dersle ilgili tüm verileri tekrar izleme yapısına sahip hem sanal sınıf hem de ölçme değerlendirmeye. Yani yüz yüze eğitimde yapılan tüm faaliyetler aslında bu ortamda da yapılabiliyor" dedi.