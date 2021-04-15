ZTE Axon 30 Ultra Duyuruldu: İşte Özellikleri

ZTE, 3 adet 64 MP kameraya sahip olan yeni amiral gemisi Axon 30 Ultra'yı duyurdu. Bir Android amiral gemisinden bekleyebileceğiniz hemen her özelliğe sahip olan akıllı telefon, kamera performansıyla ise zirveye oynayabilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, geçtiğimiz yıl duyurmuş olduğu Axon 20 5G ile dünyanın ilk ekran altı kameraya sahip akıllı telefonunu piyasaya sürmüş, ancak ekran altı ön kameranın istenilen fotoğraf kalitesine sahip olmaması nedeniyle başarısız olmuştu. Serinin yeni üst düzey modeli olan ZTE Axon 30 Ultra, bugün itibarıyla duyuruldu ve ekran altı kamera teknolojisinden vazgeçerek ana kamera iyileştirmelerine odaklanmış durumda.

Ekran ve performans özellikleri bakımından günümüz amiral gemileri ile büyük benzerliklere sahip olan ZTE Axon 30 Ultra, arka kamera kurulumunda ise megapiksel savaşlarına yeni bir boyut kazandıracak bir yapılandırma tercih ediyor. Arka tarafta tasarımıyla Galaxy S21 Ultra'yı andıran dörtlü bir kamera kurulumuna yer veren Axon 30 Ultra, bu dört kameradan üçünde 64 MP sensör kullanıyor.

Tüm Android amiral gemileri gibi delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkan Axon 30 Ultra, 6,67 inç büyüklüğündeki ekranında 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 144 Hz değişken yenileme hızı ve AMOLED panel kullanıyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 256 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolama alanı yer alıyor.

ZTE Axon 30 Ultra'nın en iddialı olduğu nokta, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi arka kamera kurulumu. Ana kamerada f/1.6 diyaframlı lense sahip 64 MP Sony IMX686 sensör kullanan Axon 30 Ultra, ultra geniş açı ve birincil telefoto kameralarda da yine 64 MP sensörlere yer veriyor. Ayrıca 8 MP periskop kamera da yer alıyor ve kamera 5x optik, 10x hibrit, 120x dijital yakınlaştırma sağlayabiliyor.

ZTE Axon 30 Ultra özellikleri

İşlemci: CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+, 2400 x 1080 piksel Yenileme Hızı: 144 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP, f/1,6, OIS Ultra Geniş Açı Kamera: 64 MP, 120 derece Telefoto Kamera: 64 MP, f/1,9 Periskop Kamera: 8 MP, 5x optik yakınlaştırma, OIS

: Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : Kapasite: 4.600 mAh Hızlı Şarj: 66W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: ZTE My OS 11

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Siyah, altın, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan ZTE Axon 30 Ultra, piyasadaki en iddialı Android amiral gemilerinden biri olacak. ZTE, yeni amiral gemisi için henüz bir fiyat etiketi açıklamadı ancak bazı sızıntılara göre cihazın fiyatı 1.200 dolar seviyesinde olacak.