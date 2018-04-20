İpek Arslantaş Matematikte Dünya Şampiyonu Oldu!

Bahçeşehir Koleji Eskişehir Anadolu Lisesi’nde okuyan 10. sınıf öğrencisi İpek Arslantaş, Rusya’da katıldığı bilgi yarışmasında rakiplerini eleyerek matematik dalında dünya birincisi olmayı başardı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’na katılan Bahçeşehir Koleji Eskişehir Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi İpek Arslantaş, ülkemizi gururlandırarak matematikte dünya şampiyonu olmayı başardı.

Toplamda 18 farklı ülkeden 460 öğrencinin katıldığı bilgi yarışmasına ekip olarak katılan Eskişehir Bahçeşehir kolejinin tüm öğrencileri başarı belgesi almayı başarırken, şu anda 10. sınıfta okumakta olan İpek Arslantaş matematik alanında birincilik elde etmeyi başardı.

Urfodu Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması matematik bölümünün birincisi Arslantaş, “Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda matematik dalında birinci olup, okulumu ve ülkemi başarıyla temsil ettiğim için çok gururluyum. Zaten yarışmayı duyduğumuzdan beri çok çalışıyorduk. Öğretmenlerimle beraber yarışma için çok emek verdik. Yarışmaya giderken derece yapma hedefine odaklanmamıştım, ancak başarılı olacağımı biliyordum” dedi.

Rusya’nın prestijli bilgi yarışmalarından birinde matematik gibi çok önemli dalda birinci olan kardeşimizi gönülden tebrik ediyor ve ilerleyen dönemlerde yeni başarılarla ülkemizi gururlandırmaya devam etmesini diliyoruz. Umarım, savaş ve kavga haberleri yerine daha çok böyle güzel haberler alırız.