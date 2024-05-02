Benedict Cumberbatch hayranlarını ekrana kilitleyecek Eric dizisinden fragman geldi.

Her yeni güncellemede topa tutulmasına rağmen dünyanın en popüler çevrim içi film ve dizi platformu olmaya devam eden Netflix, uzun bir aradan sonra Benedict Cumberbactch’i Eric dizisiyle karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu yapım, oldukça dikkat çekici bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkacak.

Yakın zamanda mini dizi Eric’ten bir fragman paylaşıldı. Oldukça ilgi çekici olan fragmandan gördüğümüz kadarıyla yapım, oldukça sürükleyici bir hikâyeyi karşımıza çıkaracak. Lafı fazla uzatmadan dizinin fragmanına, oyuncu kadrosuna ve yapımın odağındaki konuya birlikte bakalım.

Eric tanıtım fragmanı:

Eric mini dizisinin oyuncuları:

Benedict Cumberbatch

Gaby Hoffmann

McKinley Belcher III

Dan Fogler

Clarke Peters

David Denman

Jeff Hephner

Bamar Kane

Ivan Morris Howe

Wade Allain-Marcus

Eric dizisinin konusu

Yanında azimli bir polisle birlikte dokuz yaşındaki kayıp oğlunu arayan çaresiz bir baba, 1980'lerin New York sokaklarında kendi sorunlarıyla boğuşur.

Eric çıkış tarihi

Netflix’in dikkat çeken yeni yapımı Eric, 30 Mayıs’ta izlenebilecek.