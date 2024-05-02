Her yeni güncellemede topa tutulmasına rağmen dünyanın en popüler çevrim içi film ve dizi platformu olmaya devam eden Netflix, uzun bir aradan sonra Benedict Cumberbactch’i Eric dizisiyle karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Söz konusu yapım, oldukça dikkat çekici bir oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkacak.
Yakın zamanda mini dizi Eric’ten bir fragman paylaşıldı. Oldukça ilgi çekici olan fragmandan gördüğümüz kadarıyla yapım, oldukça sürükleyici bir hikâyeyi karşımıza çıkaracak. Lafı fazla uzatmadan dizinin fragmanına, oyuncu kadrosuna ve yapımın odağındaki konuya birlikte bakalım.
Eric tanıtım fragmanı:
Eric mini dizisinin oyuncuları:
- Benedict Cumberbatch
- Gaby Hoffmann
- McKinley Belcher III
- Dan Fogler
- Clarke Peters
- David Denman
- Jeff Hephner
- Bamar Kane
- Ivan Morris Howe
- Wade Allain-Marcus
Eric dizisinin konusu
Yanında azimli bir polisle birlikte dokuz yaşındaki kayıp oğlunu arayan çaresiz bir baba, 1980'lerin New York sokaklarında kendi sorunlarıyla boğuşur.
Eric çıkış tarihi
Netflix’in dikkat çeken yeni yapımı Eric, 30 Mayıs’ta izlenebilecek.