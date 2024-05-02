Profesyonel ağ platformu LinkedIn'e kelime tabanlı üç oyun eklendi. Bu oyunları günde yalnızca 1 defa oynamak mümkün oluyor.

İş ve çalışan aramak, profesyonel ağ kurmak ve kariyer tavsiyesi almak/vermek isteyenlerin vazgeçilmez platformu olan LinkedIn'e oyunlar eklendi. Bu oyunlar şimdilik İngilizce olarak oynanabiliyorlar. Oyun seven profesyoneller, her bir oyunu günde 1 defa oynama şansına sahip. Elbette bu puanları başkalarının puanları ile karşılaştırabiliyoruz.

LinkedIn bu oyunları "zihin egzersizi" olarak nitelendiriyor. LinkedIn Başkan Yardımcısı ve Baş Editörü Dan Roth, ilk çapraz bulmacalardan ilham aldıklarını ifade ederken, "Bu oyunlar sadece oynanmaları için tasarlanmadı. Oyun dünyasına oyun dünyasına girmiş olmak için girmedik. Oyunların farklı düşünmenizi ve ağınızla iletişim kurmanızı sağlayacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

LinkedIn oyunları nasıl oynanır?

Oyunlara erişmek için linkedin.com/games/ adresine gitmek yeterli oluyor. Burada karşımıza üç oyun çıkıyor. Bu oyunlardan ilki olan Pinpoint, bize verdiği kelimelerden kategori tahmin etmemizi istiyor. Crossclimb ise sözcüklerden bir harf değiştirerek ilerlediğimiz bir oyun. Queens ise mayın tarlası ile sudoku arası bir oyun, her renkte ve her satırda ve sütunda bir taç koymaya çalışıyoruz.

Oyunlardaki yüksek puanlarımızı arkadaşlarımızla paylaşabildiğimiz gibi oyun sistemi bir de oyuna düzenli girip girmediğimizi gösteriyor. Böylece serilerini devam ettirmek isteyen oyuncuların özelliği daha sık kullanması amaçlanıyor.

Daha önce The New York Times da benzer oyunlar içeren bir oyun uygulaması geliştirmişti. LinkedIn'in ise ayrı bir uygulama çıkarma amacı bulunmuyor.