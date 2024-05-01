WhatsApp, olumsuz davranışlarda bulunan kullanıcıların hesaplarına belirli süre erişim kısıtlaması getirmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, Android için 2.23.25.16 beta sürümünde yeni özellikler test ediyor. Bu güncellemede öne çıkan özellikler ise hesap kısıtlamalarını merkezine alıyor. İlerleyen dönemde tüm kullanıcılara sunulacak olan bu özellikler, kanal yöneticilerini ve bireysel kullanıcıları etkileyecek.

Yeni özelliklerden ilki, kanal yöneticilerine erişim engeli gelen kanalların, engeli kaldırmak için talepte bulunma şansı verecek. Böylece kanallardaki sorunların çözümü de kolaylaşacak. İkinci özellik ise platformu istismar eden kullanıcıların hesaplarına erişimi kısıtlamayı sağlayacak.

Kısıtlanacak hesapları otomatik araçlar belirleyecek

WhatsApp'tan gelen açıklamaya göre kişisel hesapların kısıtlanmasında, hesap aktiviteleri önemli rol oynayacak. Otomatik mesajlar atan, toplu mesajlar gönderen hesaplar, yapılacak değerlendirmenin ardından erişim engeli ile karşılaşacak. Mesajları ya da aramaları göremeyeceklerini belirten WhatsApp, şüpheli hesaplara geçici süreli erişim yasağı getirecek. Denetim sürecinde ise otomatik araçlar kullanılacak.

WhatsApp böylece kullanıcıların, verilerine tamamen erişimi kaybetmeden davranışlarını düzeltmelerini sağlamayı amaçlıyor. Erişim yasağı gelen hesaplar yeni bir sohbet başlatamayacak olsalar da var olan sohbetlere cevap verebilecek veya daha önceden başlattıkları sohbetleri devam ettirebilecekler.

Kanal sahipler de yeni güncelleme ile birlikte erişim kısıtlaması getirilmiş kanalları için itirazda bulunabilecekler. Böylece kanallardaki sorunların çözümü mümkün olabilecek. İtirazın gerçekleştirilmesinin ardından kanal ve kanalın kısıtlamaya maruz kalmasına neden olan durum WhatsApp tarafından incelenecek.