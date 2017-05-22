2 Saatlik Beyin Ameliyatını Sadece 2.5 Dakikada Gerçekleştir

Robotlar ve yapay zekalara ne kadar güveneceğimiz bile tartışılırken, hayatımızı emanet edeceğimiz bir başka buluş daha gerçekleştirildi. Bir beyin ameliyatı için gereken süreyi insandan 50 kat daha hızlı tamamlayan robotla tanışın.

Tıp bilimindeki en zorlu alanlardan birisi cerrahi operasyonlardır. Büyük bir ustalık ve sabır gerektiren operasyonları yönetmek ciddi bir yetenek ister ve özellikle beyin cerrahları, dünyada ender rastlanan uzmanlardır.

Sosyal hayatlarımızı emanet ederek kullanmaya başladığımız yapay zeka yazılımları, robotik teknolojilerle birleşerek ortaya insan yeteneklerini aşan sonuçlar çıkarmaya başladılar. Beyin cerrahisi gibi hassas işlerin bile üstesinden gelebilecek doğrulukta çalışan söz konusu robot, benzerlerinden bir farkla ayrılıyor: Uzuvlarını kontrol eden bir insana ihtiyacı yok!

Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar, insandan kaynaklanan hataların en aza indirgenmesini sağlamak için böyle bir çalışma yaptıklarını söylüyorlar. Robot, karmaşık bir operasyon için gereken süreyi yaklaşık 50 kat daha hızlı gerçekleştirebiliyor. Taramalardan toplanan verilerle kafatasının hassas bölgelerinde yönlendirilen robota gerekli komutlar programlanarak giriliyor.

Temel amacı kafatası kemiğini ve beyin zarını çıkarmak:

Böyle bir makinenin sağladığı hayat kurtarıcı özelliklerin yanı sıra robotun uzun vadede potansiyel anlamda yardımcı olabilmesi için geliştirilmesine devam edilecek. Daha kısa ameliyat süresi, daha düşük maliyet ve sıfır insan hatası seçenekleri, teknolojinin ne denli büyük bir hızla geliştiğinin ispatı niteliğinde. Ayrıca daha kısa süreli anestezi uygulamaları, hastaların ameliyat sonrası sorunlarını da azaltıyor.

Robotik ve otomasyon, yapay zekayla birlikte cerrahlık mesleğinin elinden neşterleri alıyor, bizler de hayatlarımızı gün geçtikçe aynı sistemlere emanet etmeye hazırlanıyoruz.