20 Yıl Öncesine Yolculuk: 1998’in En Baba Oyunları!

Zaman hızla akıp gidiyor. Bilgisayarımızı açtığımız o ilk an, çoğumuzun daha dün gibi aklındadır. İlk oyunumuzu oynadığımız dönemler de keza öyle. Bu yazımızda, yirmi yıl öncesine yolculuk yapıyoruz, karşınızda 1998'in en baba oyunları.

1990'lar, oyun endüstrisi için on yıl süren inanılmaz bir büyümeydi. Özellikle 1998 yılı, büyümeyi daha da hızlandıran yıl oldu. StarCraft'ın zengin rekabetçi deneyimlerinden, Metal Gear Solid'in öykü anlatımına kadar, birçok oyun, sektöre büyük katkı sağladı ve ardından gelecek yeni serilerin yolunu açtı. Birçok açıdan 1998 yılı, video oyunlarının nihayet bir varlık sergilediği yıldı. İşte karşınızda, 1998 yılının en baba oyunları!

Resident Evil 2 - 21 Ocak 1998

Japonya'da Biohazard 2 adıyla bilinen Resident Evil 2, Capcom tarafından 1998 yılında Playstation için piyasaya sürülen hayatta kalma temalı bir korku oyunudur. Oyun senaryosu gereği, Resident Evil'ın birinci oyunundan iki ay sonra, biyolojik bir silah yüzünden orada yaşayan halkın zombiye dönüştüğü Raccoon şehrinden kaçan Leon S Kennedy ve Claire Redfield'ı kontrol etmekteyiz. Oyun keşfetme, bulmaca çözmeye ve savaşmaya odaklıdır. Bir önceki oyuna kıyasla ana farklılık, her karakterin kendine özgü bir hikaye ve engellere sahip olduğu senaryo yapısıdır.

Final Fantasy Tactics - 28 Ocak 1998

Final Fantasy Tactics, adı üstünde olduğu gibi, taktiksel bir RPG oyunudur. Japonya'da 1997 yılında, ABD'de 1998 yılında Playstation için piyasaya sürülen oyun, serinin ilk oyunudur. Oyun, kendi alanında bulunan önceki çalışmalardan farklı olarak oyun motoru ve savaş mantığı içeriyordu. Final Fantasy Tactics , Yasumi Matsuno'nun yarattığı, Ivalice adlı, ortaçağdan esinlenen kurgusal bir krallığı odak alıyor. Oyunun hikayesi, iki muhalif soylu grubun, krallığın tahtını gözetlediği Lion War olarak bilinen karmaşık bir askeri çatışmanın içine doğru iten bir yüksek okullu öğrenci olan Ramza Beoulve'u ele alıyor.

Xenogears - 11 Şubat 1998

Xenogears, Squaresoft tarafından Playstation için çıkarılan bir RPG oyunudur. Savaş sistemi, sıra tabanlı (turn-based) bir sistemi temel alıyor. Senaryo, Fei Fong Wong'u ve diğer birçok kişiyi, Deus'un güçlü yönetimini devirmek için dünya çapında yolculuk yapmasını ele alıyor. Hikaye, Jungian psikolojisi , Freud düşüncelerini ve dini sembolizm temalarını içeriyor.

Tenchu: Stealth Assassins - 26 Şubat 1998

Tenchu: Stealth Assassins, Acquire tarafından geliştirilen ve 1998'de PlayStation için Japonya'da Sony Music Entertainment Japonya ve Activision tarafından dünya çapında yayınlanan bir aksiyon-macera gizlilik oyunudur. Tenchu, ninjutsu'nun çok önemli bir unsuru olan gizliliği ele alan ilk ninja oyunlarından biriydi. Ancak, savaşlarda geleneksel dövüş sanatlarına yer verilmesinin yanı sıra, oyunda tarihi fantezi ve Japon mitolojisi unsurları yer alıyor.

StarCraft - 31 Mart 1998

StarCraft, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen, gerçek zamanlı strateji türünde, uzayda geçen ve üç ırkın savaşını konu alan, ilk olarak MacOS için piyasaya sürülen bir bilgisayar oyunudur. Terran , Protoss ve Zerg isimli üç ırk mevcuttur. Irklar arasındaki denge çok iyi ayarlanmıştır. Oyunun strateji esnekliği, bir önceki benzeri olan Warcraft 2 'ye göre daha geniş olan harita seçenekleri ile birleşince, uzun oynama süresi ve bol strateji seçeneği sunmaktadır.

1080° Snowboarding - 31 Mart 1998

1080° Snowboard, Nintendo tarafından geliştirilen ve yine Nintendo tarafından yayınlanan bir snowboard yarış oyunudur. 1998'de Nintendo 64 için piyasaya sürüldü ve 2008'de Wii'nin Sanal Konsolu için yeniden piyasaya sürüldü. Oyunda, oyuncu, sekiz seviyeden fazla atlama ve hareket yapmak için düğmelerden oluşan bir kombinasyon kullanarak, üçüncü bir kişi perspektifinden beş snowboardcudan birini kontrol eder. 1080°, dokuz aydan fazla bir sürede gelişti, çokça beğeni topladı ve Interactive Arts and Sciences Akademisi'nden bir Interactive Achievement ödülü kazandı.

Panzer Dragoon Saga - 30 Nisan 1998

Panzer Dragoon Saga , Sega tarafından yayınlanan ve Sega Saturn konsolu için Team Andromeda tarafından geliştirilen 1998 yapımı RPG oyunudur. Rastgele karşılaşmalar , yarı-sıra tabanlı savaşlar ve free-roaming gibi geleneksel RPG unsurlarını tanıtarak yola çıkıyor. Oyuncu, güçlü bir ejderhayı süren ve kaybolmuş bir uygarlıktan gizemli bir kızla karşılaşan genç bir paralı asker olan Edge'i kontrol ediyor.

Gran Turismo - 12 Mayıs 1998

Gran Turismo, kısa adıyla GT, Polyphony Digital tarafından Playstation'lar için çıkarılan yarış oyunu serisidir. Gran Turismo'da hem görüntü, hem de performans bakımından gerçeğe çok yakın şekilde tasvir edilen, birçok lisanslı otomobil bulunmaktadır. Markanın çıkışı Aralık 1997'den bu yana PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 ve PlayStation Portable satışları olmak üzere toplamda 77 milyondan fazla satarak PlayStation tarihinde en çok satan oyun unvanını kazandı.

Banjo-Kazooie - 29 Haziran 1998

Banjo-Kazooie, Rare tarafından geliştirilen ve Nintendo 64 video oyun konsolu için 1998'de piyasaya sürülen bir platform video oyunudur. Serinin ilk oyunudur. Ayı Banjo ve kuş Kazooie'nin hikayesini ele alır. Banjo ve Kazooie, Banjo'nun kız kardeşi Tooty ile güzelliğini değiştirmeyi amaçlayan Cadı Gruntilda'nın planlarını durdurmaya çalışır. Oyun, bulmacaları çözme, engelleri aşma, öğeleri toplama ve rakipleri yenme gibi amaçlara sahiptir.

Tom Clancy's Rainbow Six - 21 Ağustos 1998

Tom Clancy's Rainbow Six, taktiksel işleyişe sahip bir silahlı oyundur. İsmini, Tom Clancy'nin yazmış olduğu romanda bulunan anti terörist timi "Rainbow"dan alıyor. is a tactical shooter video game and the first in the Rainbow Six series . Red Storm Entertainment tarafından PC için çıkarılmışken, daha sonralarda MacOS, Nintendo 64, PlayStaiton, Dreamcast ve Game Boy Color için çıkarıldı. Shooter tarzında yer alan oyun, oyuncuları, silahla vurup bölüm geçmekten ziyade gizlilik, ekip çalışması ve taktik oluşturmaya odaklıyor.

Mega Man Legends - 31 Ağustos 1998

Serinin üç boyutlu özellik taşıyan ilk oyunu olan, aksiyon-macera tabanlı shooter oyunu Mega Man Legends, Capcom tarafından 31 Ağustos 1998 yılında piyasaya sürüldü.

Fallout 2 - 30 Eylül 1998

Fallout 2, yapımcılığı ilk oyunda olduğu gibi yine Interplay tarafından üstlenilen ve yine Black Isle tarafından geliştirilen RPG oyunudur. 30 Kasım 1998 tarihinde piyasaya sürülen bilgisayar oyunu takipçisi olduğu Fallout'tan daha çok satmayı başarmış, birçok oyun eleştirmeni tarafından tarihin en iyi RPG oyunu seçilmiştir.

Metal Gear Solid - 21 Ekim 1998

Metal Gear Solid, gizlilik-aksiyon temalı Metal Gear serisinin üçüncü oyunudur. Oyun serisinin senaryosuna katkıda bulunan ve bu oyunların yapımını üstlenen kişi ise Hideo Kojima adlı bir Japon'dur. Aynı zamanda oyunun sanat yönetmeni Yoji Shinkawa'dır. Senaryoyu Hideo Kojima ile birlikte yazmışlardır. Oyunlar Konami firmasının dağıtımcılığında çıkmaktadır. Metal Gear Solid, 30 Temmuz 1998'de PS1 için çıkmıştır.

Grim Fandango - 30 Ekim 1998

Grim Fandango başlıca Tim Schafer tarafından yazılarak 1998'de LucasArts tarafından çıkarılmış, sadece bilgisayar üzerinde oynanabilen, kara mizah ve neo-noir tarzında bir macera oyunudur. Aynı zamanda, LucasArts'ın üç boyutlu grafikler kullanan ilk macera oyunu olma niteliğini de taşımaktadır. Öteki macera oyunlarında olduğu gibi, bulmacaları çözerek ilerleme kaydedebilmek için bunda da diğer karakterlerle etkileşime girilmeli, objeler doğru bir şekilde incelenmeli, toplanmalı ve kullanılmalıdır.

Crash Bandicoot Warped - 4 Kasım 1998

Crash Bandicoot 3: Warped, 1998 yılında Naughty Dog tarafından PlayStation için geliştirilen platform video oyunudur. Oyun, Crash Bandicoot serisinin üçüncü oyunudur. Oyun, grafik ve ses de dahil olmak üzere birçok alanda yüksek kaliteye sahip olması eleştirmenleri tarafından övgüyle bahsedildi. Oyun, yaklaşık altı milyon adet satış rakamı ile 16. en çok satılan PlayStation video oyunu oldu. Japonya'da oyun iki öncüsünün satışını geçti ve ülkede bir milyondan fazla satan ilk Japon olmayan PlayStation oyunu oldu.

Half Life - 19 Kasım 1998

Half-Life, 1998 yılında Sierra Studios tarafından yayımlanan ve Valve tarafında üretilen FPS tarzı bilim-kurgu video oyunudur. Oyun, serinin ilk oyunu olmakla beraber aynı zamanda Valve'nin ürettiği ilk oyundur. Oyuncu, bir ışınlanma deneyinin ters gitmesi sonucu Xen olarak bilinen başka bir boyuttan Black Mesa Araştırma Tesisine ışınlanan uzaylılardan savaşarak ve bulmacaları çözerek tesisden kaçmaya çalışan Dr. Gordon Freeman rolünü üstleniyor. Oyun, 50'den fazla ödüle sahip olmakla birlikte gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak görülüyor. Oyun, kendisinden sonra çıkan oyunlarada ilham kanağı olmuştur. Half-Life Aralık 2008'de toplam 9.3 milyon kopya satmıştır. 2001'de PlayStation 2, 2013'de OS X ve Linux'a çıkmıştır. 2004'te ise serinin 2.oyunu olan Half-Life 2 piyasaya çıkmıştır.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 23 Kasım 1998

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo 64 için Nintendo tarafından geliştirilen aksiyon-macera tarzında oyundur. Japonya ve Kuzey Amerika'da Kasım 1998'de çıkan oyun, takip eden ayda Avrupa ve Avustralya'da çıktı. Oyun, Nintendo'nun o dönem ürettiği en yüksek kapasiteli kartuş olan 32 megabaytlık kartuşlarda sunuldu. Ocarina of Time, Legend of Zelda serisinin beşinci oyunu olup, üç boyutlu grafik içeren ilk oyunudur.

Thief: The Dark Project - 30 Kasım 1998

Thief: The Dark Project, Looking Glass Studios tarafından geliştirilen ve Eidos Interactive tarafından yayınlanan 1998 tarihli FPS tarzı oyundur. Oyun, ses ve ışığı oyun mekaniğine dahil eden ve karışık yapay zeka uygulamalarını oyunun oynanışına dahil eden ilk bilgisayar oyunudur.

Star Wars: Rogue Squadron - 3 Aralık 1998

Star Wars: Rogue Squadron, Factor 5 ve LucasArts ortak yapımı arcade tarzı aksiyon oyunudur. Rogue Squadron serisinin üç oyunundan ilk olan oyun, LucasArts ve Nintendo tarafından Microsoft Windows ve Nintendo 64 için Aralık 1998'de yayınlandı. Rogue Squadron, Nintendo 64'ün avantajlarını kullanan ilk oyunlardan biri olup, yüksek çözünürlükte oyun keyfi sunmaktadır.

Baldur's Gate - 21 Aralık 1998

Baldur's Gate , BioWare isimli firma tarafından yapılmış RYO / RPG tarzı oyundur. 1998 yılında Interplay Entertainment tarafından yayınlanmıştır. Baldur's Gate oyunu, üç oyunluk bir Baldur's Gate serisinin ilk oyunudur. Microsoft Windows ve Macintosh işletim sistemlerinden sonra Android platformuna da uyarlanmıştır. Hikâye oyunucunun karakterinin Time of Troubles' tan sonra gelişmesini takip eder. Karakter gelişiminde oyun savaş ve diyaloğa önem veriliyor. Karakter oyunucun yaptığı ahlaki seçimlere göre ödüllendiriliyor. Oyunun başlangıcında gösterilen Nietzsche sözü oyunun felsefesini özetliyor. "Canavarlar ile savaşanlar, kendilerinin canavara dönüşmemesi konusunda dikkat etmelidir... cehennem'e uzun bir süre bakarsanız cehennem size geri bakar..."

1998'e damga vuran oyunlar bunlardı. Siz de favorilerinizi bizimle yorumda paylaşabilirsiniz.