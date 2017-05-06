2017 yılında birçok korku filmi vizyona girdi. Ancak yaza doğru, sinemaya giren korku filmi sayısı artmaya devam ediyor. İşte 2017 yazında vizyona girecek korku dolu 5 film!

2017 bir korku yılı olacağa benziyor. Bu yıl çok sayıda korku filmi vizyona girdi ve girmeye de devam ediyor. Korku sineması severler bu fırsattan aİşte bu yaz vizyona girecek korku dolu 5 film!

1- Annabelle 2: Creation

Kuklalar sizi geriyorsa, bu filmi izlemeseniz daha iyi. Chuky 20. yüzyılın korku kralı olabilir, ancak Annabelle 21. yüzyıla hükmedecek gibi geliyor. Serinin ikinci filmi olan Annabelle Creation, ilk film gibi ödünüzü patlatacak. Bir rahibe ve yetim çocuklara musallat olan ürkütücü kukla, bu yaz beyaz perdede adından çok söz ettireceğe benziyor. 18 Ağustos’ta ülkemizde gösterime girecek.

2- It Comes At Night

Doğa üstü bir varlığın bir aileye musallat olmasını anlatan hikayesiyle izleyicileri koltuklarında rahat oturtmayacak olan “It Comes At Night” filmi 9 Haziran’da izleyici ile buluşacak. Gerilim dolu taşra atmosferini seviyorsanız, kaçırmamanız gereken bir film.

3- Amityville: The Awakening

Yalnız bir annenin üç çocuğu ile birlikte taşınmasından sonra ergenlik çağındaki oğlunun başından bir dizi doğa üstü olayın geçmesini konu eden filmin Türkiye’de vizyona girme tarihi henüz belli değil. Ancak ABD’de 30 Haziran’da beyaz perdeye yansımaya başlayacak.

4- Wish Upon

Jonathan Shannon kızına 17. doğum gününde bir müzik kutusu hediye eder. Müzik kutusu büyülü bir nesnedir ve Claire’in 7 dileğini gerçekleştirir. İlk başlarda herşey mükemmel olur, acak zamanla korku dolu anlar yaşanmaya başlar. Ne dilediğinize dikkat edin, gerçek olabilir!

5- The Dark Tower

Dark Tower, Stephen King’in ünlü serisinden uyarlanmış iddialı bir yapım. Başrollerini Idris Elba ve Matthew McConaughey’in paylaştığı filmde, sizi fantastik bir korku ortamı karşılayacak. Stephen King severlerin mutlaka izlemesi gereken bir film. Dünyayla birlikte 4 Ağustos’ta ülkemizde sinemalarda olacak.