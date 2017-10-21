Vivo'nun 24 MP'lik Selfie Kamerası İşe Yarar mı?

Vivo'nun yakın zamanda tanıttığı Vivo V7+ modeli, ön kameraya arka taraftakinden daha çok önem veren sayılı cihazlardan. Peki bu kadar iyi bir ön kamera işe yarar mı?

Vivo'nun 24 MP'lik selfie canavarı akıllı telefonu, gün ışığında çoğu zaman harika fotoğraflar çekiyor. Peki 24 MP'lik selfielerin avantajları ve dezavantajları neler?

Arka kameralar şüphesiz etkileyici. Gün batımlarını, kedileri, köpekler, kısaca karşımızda duran her şeyi çekmek için biçilmiş kaftan. Her şey iyi güzel ancak içinde olduğumuz sosyal medya çağında hangi kamerayı daha çok kullanıyoruz? Ön kamera bu kadar çok kullanılmasına rağmen firmalardan bu kadar az ilgi görmesi rahatsız edici. Bu durumla ilgili son karşımıza çıkan örnek LG'nin ultra üst seviye akıllı telefonu V30. Cihazın arka tarafında endüstrinin en iyi kameralarından ikisi yer almasına rağmen ön tarafta 5 MP'lik vasat bir kamera yer alıyor. Bu kameraya kötü demek ayıp olur, fakat iyi demek de Vivo V7+'a haksızlık olacaktır.

Arka tarafında 16, ön tarafında 24 MP'lik kameralara sahip olan Vivo V7+, gün ışığı altında çok yüksek kaliteli devasa selfieler çekiyor. Eğer gözünüzde güneş gözlüğü varsa, arkanızda bir manzarayla beraber çektiğiniz selfielerde bile yakınlaşarak gözlüğünüzdeki yansımadan önünüzde ne olduğunu ayırt etmeniz mümkün. Bu kadar çok detay, selfieleri her ortama uygun hale getiriyor ve düzenleme yazılımlarında rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. Cihaz aynı zamanda toplu selfieler için de iyi bir ekipman oluyor ve herkesin yüzündeki pürüzleri aynı anda kareye dahil edebiliyor.

Cihazın ön kamerasıyla ilgili kötü yanlara gelecek olursak, bunlar arasında kötü kamera arayüzü en başta sayılabilir. Yazılımın yetersiz kişiselleştirme imkanı, fotoğrafların boyutlarını bile değiştirmeye izin vermiyor. Bunun dışında, ön kamera her ne kadar güzel olsa da bazen çok alakasız fotoğraflar çekebiliyor. Örneğin altta yer alan örnek fotoğrafta her tarafın turkuaz görünmesi bir efekt değil.

Kameranın çuvalladığı bir diğer alan ise şu araların ünlü efekti, bokeh. Yazılımsal olarak bu efekti sunan cihaz, neredeyse her zaman olmadık yerleri bulanıklaştırıyor, saçma sapan fotoğraflar ortaya çıkarıyor.

Peki, sonuç olarak, 24 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olmak mantıklı mı? Selfie çekmek sizin için bir yaşam stiliyse, evet kesinlikle mantıklı. Özellikle gece çekimlerinde diğer telefonların ön kameralarına oranla inanılmaz kaliteli, her şekilde kullanılabilir selfieler çekmek mümkün. Bunun dışında, eğer arada sırada selfie çeken biriyseniz, bu denli özelleşmiş bir cihaza ihtiyacınız olduğunun söyleyemeyiz. Yaygın cihazlara yönelmenizde fayda var.