2 yıldan fazla süre önce duyurulan yeni Tomb Raider oyunuyla ilgili iddialar ortaya çıktı. Söylentiye göre oyun, tamamen açık dünya olacak.

Geliştirici Crystal Dynamics, 2022 yılında dünyanın en popüler serilerinden biri olan Tomb Raider’ın yepyeni bir oyununu geleceğini duyurmuştu. Ancak Amazon tarafından yayımlanacak yapım hakkında 2 yıldır pek bilgi edinememiştik. Sadece Unreal Engine 5 ile geliştirildiğini ve Lara Croft'un yeni bir görünüm kazanacağını biliyorduk.

Şimdi ise hayranlara “nihayet” dedirtecek bir sızıntı ortaya çıktı. V Scooper isimli, sızıntılarıyla tanınan bir kullanıcı, oyun hakkında bilgiler edinmemizi sağladı.

Açık dünya olacak, Hindistan’da geçecek

Paylaşılan bilgilere göre yeni Tomb Raider oyunu, tamamen açık dünya bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Yapımın Hindistan’da geçeceği de iddialar arasında. Lara Croft, bir motorsiklete de sahip olacak. Bu şekilde geniş haritada motorsiklet ve paraşüt gibi yöntemlerle gezinme imkânı yakalayacağız.

Bunun dışında kullanıcının çıkış tarihiyle ilgili de bir iddiası var. Oyunun 1 yıl veya daha kısa süre içinde piyasaya sürülebileceğini ve yakında daha fazla bilginin paylaşılacağını öne sürüyor. Şimdiye kadar ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yoktu.

Tabii ki bunların hepsi bir kişinin iddiası ve doğrulanmış değil. Bu yüzden dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Doğru çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz. Fakat tamamen açık dünya bir Tomb Raider oyunu, hayranları çekerek serinin hayatta kalmasına olanak tanıyabilir.

Crystal Dynamics, Lara Croft'un böyle gözükebileceğini açıklamıştı: