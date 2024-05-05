Çinli araştırmacılar, su temelli bir batarya teknolojisi geliştirdi. Bu bataryaların, lityum iyonlardan daha verimli ve güvenli olduğu söyleniyor.

Elektrikli araçların “gelecek” olarak nitelendirildiğini düşündüğümüzde, kullanılan bataryalar çok önemli hâle geliyor. Günümüzdeki otomobillerin çok büyük bir çoğunluğunda lityum iyon batarya görüyoruz. Ancak bu tarz pillerin bazı dezavantajları olabiliyor. Çin’den tanıtılan yeni bir teknoloji ise buna alternatif olmayı amaçlıyor.

Çin’deki araştırmacılar, su bazlı bir batarya geliştirmeyi başardı. Yeni batarya teknolojisinin, yanma ihtimali fazla olan lityum pillerden hem güvenlik hem de enerji verimliliği açısından çok daha güvenli olduğu iddia edildi.

Elektrikli araçlarda devrim yaratabilecek bu batarya iki kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip

Bunun yanı sıra araştırmacılar, yeni bataryaların geleneksel lityum iyon seçeneklerine göre iki kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olabildiğini söylüyor. Bu da elektrikli otomobil alanında devrim yaratma potansiyeline sahip olabileceklerini gözler önüne seriyor.

Yeni batarya, elektrolitler için çözücü olarak sudan yararlanıyor. Bu da güvenliklerini diğer alternatiflere göre artırıyor. Su kullanmayan lityum iyon piller, yüksek enerji yoğunluğuna sahipler ancak pilin şarj edilmesini sağlayan bileşen olan yanıcı organik elektrolitler nedeniyle güvenlik riski taşıyorlar. Pillerin yaşam döngüsünün de oldukça yüksek olduğu açıklamalar arasında yer aldı. Buna göre testlerde, 1.000 döngüye kadar ulaşabildiği gözlemlendi.

Çalışma, Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsündeki bilim insanları tarafından gerçekleştirildi ve bulgular Nature Energy üzerinden yayımlandı. Araştırmacılar, brom ve iyot temelli çok elektronlu bir transfer katodu geliştirdi. Bu katot, testlerde 840 Ah/L’den fazla kapasiteye ve 1200 Wh/L’ye kadar enerji yoğunluğuna ulaşmayı başardı. Yüksek enerji yoğunluğunu elde etmek için de elektrolit olarak iyodür ve bromürden oluşan halojen çözeltisi kullandılar.

Tabii ki bu tarz bataryaların geniş çapta kullanılması için hâlâ çok erken. Ancak yüksek enerji yoğunluklu su temelli pillerin geliştirilebileceğini ve geleneksel batarya teknolojilerine bir alternatif olarak sunulabileceğini ortaya koyuyor. Belki de gelecekte elektrikli otomobillerde bu tarz pilleri görebiliriz.